Επίδομα αδείας: Τι αλλάζει φέτος, πότε καταβάλλεται και ποιοι θα δουν αύξηση

Με νέους κανόνες διαμορφώνεται φέτος το πλαίσιο για το επίδομα αδείας.

Με την καλοκαιρινή περίοδο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι περισσότεροι εργαζόμενοι ετοιμάζονται να πάρουν την άδειά τους για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Ωστόσο, το φετινό καθεστώς περιλαμβάνει αλλαγές που αξίζει να γνωρίζουν πριν προγραμματίσουν τις διακοπές τους.

Επίδομα αδείας: Τι αλλάζει φέτος

Αρχικά, το επίδομα άδειας για τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό είναι αυξημένο μετά τη θέσπιση του νέου κατώτατου μισθού από 1/4/2026 στα 920€ (από 880€). Πλέον αυτοί οι εργαζόμενοι θα λάβουν περίπου 589€ από 556€, σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega».

Η βασική αλλαγή

Ωστόσο, η βασική αλλαγή φέτος, είναι ότι πλέον η ετήσια άδεια μπορεί να χορηγείται τμηματικά, να «σπάει» κατόπιν συνεννόησης εργοδότη και εργαζομένου.

Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα -εφόσον το επιθυμεί- εάν δεν θέλει να λάβει ολόκληρη την άδειά του συνεχόμενα, έχει το δικαίωμα να επιλέξει να τη «σπάσει» σε περισσότερα χρονικά διαστήματα.

Σε κάθε περίπτωση, η νομοθεσία προβλέπει ότι ένα από τα τμήματα της άδειας πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια:

πέντε εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με πενθήμερο,

έξι εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με εξαήμερο.

Επίδομα αδείας: Πώς υπολογίζεται

Για εργαζομένους με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αδείας είναι: Ίσο με το μισό του μηνιαίου μισθού, με ανώτατο όριο τις αποδοχές 15 ημερών.

Για εργαζομένους με ημερομίσθιο το επίδομα αδείας είναι: Ίσο με 13 ημερομίσθια.

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα αδείας εξακολουθεί να καταβάλλεται κατά την έναρξη της άδειας και πιο συγκεκριμένα όπως σημείωσε η εργατολόγος Μαργαρίτα Καρδάρη, «στο επίδομα αδείας δεν μπορεί να γίνει κατάτμηση. Θα δοθεί με το πρώτο τμήμα της άδειας, είθισται να δίνεται το καλοκαίρι και συνοδεύει την άδεια σε αποδοχές χωρίς ημέρες εργασίας με ασφαλιστικές εισφορές, κατά το ήμισυ του συνόλου των αποδοχών που δικαιούται κάποιος για την άδειά του. Άρα γύρω στον Ιούλιο παίρνει το επίδομα αδείας».

Με πληροφορίες από Mega