Επίδομα 300 ευρώ: Εξήγγειλαν νέα κατηγορία δικαιούχων

Νέα κατηγορία δικαιούχων εξήγγειλαν για το επίδομα των 300 ευρώ.
Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατ. ευρώ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης. Αυτό προανήγγειλε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ομιλία του στο 2ο οικονομικό συνέδριο της Ημερησίας: «Ο κόσμος σε μετάβαση: Η Ελλάδα, η νέα γεωοικονομία και η επόμενη μέρα των επενδύσεων».
Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων μέτρων στήριξης που έχουν ανακοινωθεί, θα περιληφθούν στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου που θα αναρτηθεί προς δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα.
Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι την ενίσχυση των 300 ευρώ θα πάρουν και οι χήρες άνω των 60 ετών, από την στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χηρείας, και όχι από τα 65 έτη. Όπως είπε, πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και δικαιοσύνη.
Επίδομα 300 ευρώ: Τι θα ισχύει για τις χήρες
Πρόκειται για παρεμβάσεις με «σαφές κοινωνικό αποτύπωμα»:
- «Πρώτον, μέτρα για τα παιδιά και την οικογένεια. Θεσπίζεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
- Δεύτερον, μέτρα για τη στέγη. Διευρύνονται οι δικαιούχοι της ετήσιας επιστροφής ενοικίου, ενώ θεσπίζεται επιστροφή δύο ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους- γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές. Είναι άνθρωποι που κρατούν, εγώ θα πω, όρθιο το κοινωνικό κράτος. Παράλληλα, νομοθετείται η απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέτρο που θα εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Η κατοικία πρέπει να παραμένει προσιτή, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους.
- Τρίτον, μέτρα για τους συνταξιούχους. Αυξάνεται τόσο ο αριθμός των δικαιούχων όσο και το ύψος της ενίσχυσης, η οποία από 250 ευρώ φτάνει στα 300 ευρώ. Και εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση: αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χήρες. Από την στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χηρείας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη και όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση , με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και δικαιοσύνη. Στο ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται επίσης η ένταξη των νέων αγροτών στο τιμολόγιο ΓΕΑ, μειώνοντας το ενεργειακό τους κόστος, καθώς και η φορολόγηση των ηλεκτρονικών εταιρειών στοιχημάτων, από την οποία το Δημόσιο θα έχει σταθερά ετήσια έσοδα ύψους, όπως το υπολογίζουμε, 100 εκατ. ευρώ».