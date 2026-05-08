Επίδομα 300 ευρώ: Εξήγγειλαν νέα κατηγορία δικαιούχων

Νέα κατηγορία δικαιούχων εξήγγειλαν για το επίδομα των 300 ευρώ.

Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατ. ευρώ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης. Αυτό προανήγγειλε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ομιλία του στο 2ο οικονομικό συνέδριο της Ημερησίας: «Ο κόσμος σε μετάβαση: Η Ελλάδα, η νέα γεωοικονομία και η επόμενη μέρα των επενδύσεων».

Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων μέτρων στήριξης που έχουν ανακοινωθεί, θα περιληφθούν στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου που θα αναρτηθεί προς δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι την ενίσχυση των 300 ευρώ θα πάρουν και οι χήρες άνω των 60 ετών, από την στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χηρείας, και όχι από τα 65 έτη. Όπως είπε, πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και δικαιοσύνη.

Επίδομα 300 ευρώ: Τι θα ισχύει για τις χήρες

Πρόκειται για παρεμβάσεις με «σαφές κοινωνικό αποτύπωμα»: