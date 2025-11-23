Επίδομα 250 ευρώ: Από αύριο η καταβολή του - Ποιοι οι δικαιούχοι

Από αύριο Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ξεκινά η καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η νέα μόνιμη πλέον ενίσχυση των 250 ευρώ θα καταβληθεί στους λογαριασμούς περισσότερων από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, νωρίτερα του προγραμματισμένου.

Αφορά χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων. Κατά τον πρωθυπουργό, αυτή θα είναι η πρώτη από μια σειρά αυξήσεων που θα δουν στο εισόδημά τους, από τον Ιανουάριο, λόγω μείωσης των φορολογικών συντελεστών και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις.

Η ενίσχυση αφορά όσους είναι άνω των 65 ετών:

με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους/χήρους ή έως 26.000 ευρώ για έγγαμους

με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα.

Το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για τους συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ).

Το ποσό θα διπλασιαστεί αυτόματα στα 500 ευρώ για τα ζευγάρια όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια.

Ενίσχυση 250 ευρώ: Ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-ΕΦΚΑ

Αύριο, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως θα ενεργοποιηθεί στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση των πολιτών, ώστε να ξέρουν, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης.

«Από αύριο, χιλιάδες συμπολίτες μας θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους, με την ενίσχυση των 250 ευρώ που θα στηρίξει άμεσα πάνω από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία» ανέφερε με τη σειρά του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, που πρόσθεσε, ότι «είναι μια παρέμβαση που αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες τους και αντανακλά τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα τους με ουσιαστικό τρόπο».