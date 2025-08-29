Επίδομα 100 ευρώ: Πότε πληρώνεται

Ξεκινούν από την ερχόμενη εβδομάδα οι πληρωμές για το επίδομα 100 ευρώ στους 80.000 ιδιωτικούς υπαλλήλους για την επιμόρφωση στη «Συμπερίληψη».

«Τη Δευτέρα ξεκινά η καταβολή της αποζημίωσης των 100 ευρώ στους λογαριασμούς των 80.000 υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, που ολοκλήρωσαν, με επιτυχία, το επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη συμπερίληψη στο χώρο εργασίας», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της στην ERTNEWS.

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι η πρωτοβουλία του ΥΚΟΙΣΟ αγκαλιάστηκε, αμέσως, από τους φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους εργαζόμενους. «Η επιμόρφωση για την κατάργηση των διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον παραμένει πρωταρχικός στόχος», σημείωσε χαρακτηριστικά η υπουργός προσθέτοντας ότι «εντοπίσαμε την αναγκαιότητα, υλοποιήσαμε το πρόγραμμα και δρομολογούμε νέες δράσεις για να ενδυναμώσουμε τους εργαζόμενους σε θέματα διαφορετικότητας».

«Το ποσό των 100 ευρώ ήταν μία συμβολική κίνηση, που αναδεικνύει, κυρίως, την ανεκτίμητη αξία της συμμετοχής στην καλλιέργεια και διαμόρφωση μιας συμπεριληπτικής εργασιακής κουλτούρας», υπογράμμισε η υπουργός.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο επερχόμενο νομοσχέδιο «Κοινωνική Αντιπαροχή, Κοινωνική Μίσθωση, Τριτεκνική Ιδιότητα και άλλες διατάξεις»: «Φέρνουμε στη Βουλή το νομοθετικό πλαίσιο για μια νέα στεγαστική πολιτική, πιο ευέλικτη και αποτελεσματική. Αξιοποιούμε αδρανή δημόσια ακίνητα και εξασφαλίζουμε την αύξηση προσφερόμενων κατοικιών με χαμηλό μίσθωμα σε ευάλωτα νοικοκυριά μέσα από τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή αποτελεί μια δραστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα με παραχώρηση οικοπέδων του δημοσίου σε ιδιώτες αναδόχους για την ανέγερση κατοικιών, με υποχρέωση, τουλάχιστον το 30% των αναγερθεισών οικιών να προορίζεται για κοινωνική κατοικία.

Απαντώντας σε ερώτηση για πιθανότητα νέου προγράμματος ως Σπίτι μου ΙΙΙ, η υπουργός υπογράμμισε: «Κάθε επόμενο πρόγραμμα συνεπάγεται την επιτυχία κάθε προηγούμενου. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ αποτυπώνουν ότι έχει ήδη απορροφηθεί το 60% και εκτιμώ ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα υπάρχει πλήρης απορρόφηση».

Η κ. Μιχαηλίδου ανέδειξε, επίσης, το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο με 500 αιτήσεις, ήδη. «Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης αφορά στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Ενισχύουμε με 10.000 ευρώ τη μετεγκατάσταση και δίνουμε κίνητρα για την δημογραφική ανάπτυξη ακριτικών περιοχών. Η πρώτη εφαρμογή αφορά στον Έβρο με σκοπό την επέκταση του προγράμματος και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις».

Τέλος, μίλησε και για το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία: «Υλοποιούμε σε 200 κόμβους σε όλη την Ελλάδα και σε συνεργασία με Δήμους και φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ή υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία, ένα πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης για άτομα άνω των 65 και συμπολίτες μας με αναπηρία. Ενισχύουμε την αυτονομία τους και την ισότιμη πρόσβασή τους και στον ψηφιακό κόσμο».