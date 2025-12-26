Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα ανοίγουν αύριο Σάββατο 27/12 τα καταστήματα

Κλειστά είναι σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, τα καταστήματα.

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου έως και την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, με συνεχόμενες ημέρες ανοιχτών αγορών, συμπεριλαμβανομένων δύο Κυριακών:

Τα καταστήματα είναι κλειστά για Χριστούγεννα και δεύτερη ημέρα ενώ ανοίγουν εκ νέου από αύριο, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στις εννιά το πρωί.

Σημειώνεται πως το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, με τις επιχειρήσεις να μπορούν να το προσαρμόσουν στις ανάγκες τους, εντός των νόμιμων ορίων λειτουργίας (Δευτέρα–Σάββατο 06:00-21:00 και Κυριακή 11:00-20:00).

Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, τα εμπορικά καταστήματα επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.

Το εορταστικό ωράριο στην Αθήνα

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε στα μέσα Νοεμβρίου, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025:

11–12/12: 09:00–21:00

13/12: 09:00–16:00

14/12 (Κυριακή): 11:00–16:00

15/12: 09:00–16:00

16–19/12: 09:00–21:00

20/12: 09:00–18:00

21/12 (Κυριακή): 11:00–18:00

22–23/12: 09:00–21:00

24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων): 09:00–18:00

25–26/12: Αργίες

27/12: 09:00–18:00

28/12 (Κυριακή): 11:00–18:00

29–30/12: 09:00–21:00

31/12 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00–18:00

01/01 & 02/01: Κλειστά

Το εορταστικό ωράριο στον Πειραιά

Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς πρότεινε ωράριο με παρόμοια διάρθρωση:

11–12/12: 09:00–21:00

13/12: 09:00–16:00

14/12 (Κυριακή): 11:00–16:00

15–19/12: 09:00–21:00

20/12: 09:00–18:00

21/12 (Κυριακή): 11:00–18:00

22–23/12: 09:00–21:00

24/12: 09:00–18:00

25–26/12: Κλειστά

27–28/12: 09:00–18:00 & 11:00–18:00 αντίστοιχα

29–30/12: 09:00–21:00

31/12: 09:00–18:00

01/01 & 02/01: Κλειστά

Το εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Από τις 13 Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να είχε προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ήτοι 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ, τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά είναι τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.