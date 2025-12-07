Εορταστικό ωράριο 2025: Πότε ξεκινά σε Αθήνα και πότε σε Θεσσαλονίκη

Σε λίγες ημέρες ξεκινάει το εορταστικό ωράριο 2025.

Οι εμπορικοί σύλλογοι έχουν ήδη προχωρήσει σε ανακοινώσεις αναφορικά με το προτεινόμενο ωράριο.

Το εορταστικό ωράριο στην Αθήνα

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε στα μέσα Νοεμβρίου, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025.

Το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, με τις επιχειρήσεις να μπορούν να το προσαρμόσουν στις ανάγκες τους, εντός των νόμιμων ορίων λειτουργίας (Δευτέρα–Σάββατο 06:00-21:00 και Κυριακή 11:00-20:00).

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου έως και την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, με συνεχόμενες ημέρες ανοιχτών αγορών, συμπεριλαμβανομένων δύο Κυριακών:

11–12/12: 09:00–21:00

13/12: 09:00–16:00

14/12 (Κυριακή): 11:00–16:00

15/12: 09:00–16:00

16–19/12: 09:00–21:00

20/12: 09:00–18:00

21/12 (Κυριακή): 11:00–18:00

22–23/12: 09:00–21:00

24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων): 09:00–18:00

25–26/12: Αργίες

27/12: 09:00–18:00

28/12 (Κυριακή): 11:00–18:00

29–30/12: 09:00–21:00

31/12 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00–18:00

01/01 & 02/01: Κλειστά

Το εορταστικό ωράριο στον Πειραιά

Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτείνει ωράριο με παρόμοια διάρθρωση:

11–12/12: 09:00–21:00

13/12: 09:00–16:00

14/12 (Κυριακή): 11:00–16:00

15–19/12: 09:00–21:00

20/12: 09:00–18:00

21/12 (Κυριακή): 11:00–18:00

22–23/12: 09:00–21:00

24/12: 09:00–18:00

25–26/12: Κλειστά

27–28/12: 09:00–18:00 & 11:00–18:00 αντίστοιχα

29–30/12: 09:00–21:00

31/12: 09:00–18:00

01/01 & 02/01: Κλειστά

Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, τα εμπορικά καταστήματα του Πειραιά επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.

Το εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Από τις 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται να παραμείνουν με κατεβασμένα τα ρολά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ήτοι 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.