Ενοίκια: Πώς θα γίνεται η πληρωμή μέσω τράπεζας - Αναλυτικές οδηγίες

Η ΠΟΜΙΔΑ εξέδωσε εγκύκλιο για τα ενοίκια και την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή τους από τη νέα χρονιά.

Την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των ενοικίων κάθε είδους ακινήτων από 1.1.2026, προβλέπει το άρθρο 210 («Πληρωμή μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού») του νόμου 5222/2025 (ΦΕΚ 134 Α’ 28-7-2025) του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις», με το οποίο επεκτείνεται αυτή υποχρεωτικά και στα μισθώματα κατοικιών.

Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ως κύρωση σε βάρος των ιδιοκτητών για την μη τραπεζική καταβολή των ενοικίων από τους ενοικιαστές τους προβλέπεται η αποστέρησή τους από τη νόμιμη έκπτωση -5% επί των ενοικίων λόγω ζημιών και αποσβέσεων των ακινήτων τους. Θα τιμωρούνται δηλαδή με αποστέρηση νομίμου δικαιώματός τους οι ιδιοκτήτες, επειδή κάποιοι ενοικιαστές τους, κυρίως εκείνοι που δεν ενδιαφέρονται για την είσπραξη του επιδόματος του Νοεμβρίου, θα αρνούνται να τους καταβάλουν τραπεζικά τα μισθώματά τους!.

Ως κύρωση σε βάρος των ενοικιαστών που δεν καταβάλουν τραπεζικά τα ενοίκια κατοικιών προβλέπεται η αποστέρησή τους από το ετήσιο επίδομα ενός ενοικίου που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, αλλά και από κάθε ευεργέτημα, ενίσχυση ή επίδομα που παρέχεται από το κράτος για μισθώσεις.

Η ανωτέρω ρύθμιση αποτελεί έμμεση κατάργηση του άρθρου 601 ΑΚ το οποίο προβλέπει για τα μισθώματα ότι: ''Η καταβολή γίνεται στον τόπο της κατοικίας του εκμισθωτή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά'', και ευθεία ακύρωση τού όρου των περισσοτέρων ισχυόντων μισθωτηρίων σύμφωνα με τον οποίο και εκεί επαναλαμβάνεται ότι ''Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στην κατοικία του εκμισθωτή…''.

Κατόπιν αυτού, και παρόλο ότι η καταβολή των περισσοτέρων ενοικίων γίνεται ήδη τραπεζικά, η ΠΟΜΙΔΑ δίνει προς τους ενδιαφερόμενους εκμισθωτές ακινήτων τις εξής οδηγίες για την έγκαιρη προετοιμασία και απροβλημάτιστη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, ώστε να μην διακινδυνεύσουν να υποστούν την προβλεπόμενη σε βάρος τους άδικη «ποινή»:

Σε όλα τα νέα ή κατά παράταση μισθωτήρια συμφωνητικά αλλά και στις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, συνιστούμε ο κλασσικός όρος περί του τόπου, τρόπου και χρόνου καταβολής του μισθώματος να διαμορφωθεί πλέον ως εξής:

''Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή με ΙΒΑΝ ………….….. της Τράπεζας …………….…. (ή που έχει γνωστοποιηθεί στο μισθωτή) εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μισθωτικού μήνα, με τυχόν έξοδα διαβίβασης να βαρύνουν το μισθωτή και θα αποδεικνύεται αποκλειστικά με την τραπεζική απόδειξη κατάθεσης ή μεταφοράς, εφόσον έχει εκτελεστεί. Τυχόν άρνηση του μισθωτή για έγκαιρη τραπεζική καταβολή του μισθώματος λογίζεται ως μη καταβολή του και δίνει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ζητήσει για το λόγο αυτό την απόδοση του μισθίου με κάθε νόμιμο τρόπο''.

Η προσθήκη αυτή είναι απόλυτα αναγκαία γιατί ο εκμισθωτής δεν έχει άλλο τρόπο να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τη νέα διαδικασία, τυχόν ενοικιαστή του που εμμένει, για δικούς του λόγους, να μην του καταβάλει τα ενοίκια στην τράπεζα, όπως ορίζει πλέον ο νόμος.