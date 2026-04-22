Ενεργειακή κρίση: Νέα μέτρα στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει νέα μέτρα για να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές και να αποφευχθούν ελλείψεις καυσίμων.

Στο πλαίσιο του σχεδίου «AccelerateEU», που παρουσίασε την Τετάρτη η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη αποκτούν εργαλεία για να αντιμετωπίσουν την πίεση στις αγορές ενέργειας, χωρίς να υπονομεύονται οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ ή να δημιουργείται ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών.

Μακροπρόθεσμα, ο σχεδιασμός προβλέπει την επιτάχυνση της ηλεκτροδότησης της οικονομίας, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Ενεργειακή κρίση: Βραχυπρόθεσμα μέτρα λόγω Ιράν

Παρότι η κατάσταση δεν θεωρείται τόσο οξεία όσο η κρίση που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν οι τιμές του φυσικού αερίου εκτοξεύθηκαν, εκτιμάται ότι μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις, τόσο στα εμπορεύματα όσο και στην παγκόσμια οικονομία. Ήδη αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν λάβει μέτρα για να περιορίσουν το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος για το Κλίμα της ΕΕ, Βόπκε Χούκστρα, «όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται σε σχέση με πριν από τρεις μήνες ότι η μόνη διέξοδος είναι να συνδυάσουμε την κλιματική ανταγωνιστικότητα με την ενεργειακή ανεξαρτησία». Και πρόσθεσε: «Πρέπει να κινηθούμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία το συντομότερο δυνατό».

Στο άμεσο διάστημα, η Επιτροπή σχεδιάζει να προτείνει ήδη από τον επόμενο μήνα μέτρα για τη βελτιστοποίηση της διανομής καυσίμων αεροσκαφών μεταξύ των κρατών-μελών, ενώ δηλώνει έτοιμη να τροποποιήσει τους υφιστάμενους κανόνες εφόσον προκύψουν ελλείψεις.

Παράλληλα, θα συντονίσει την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, επαναλαμβάνοντας ότι τα κράτη μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευελιξίες που ήδη προβλέπει η νομοθεσία.

Ενεργειακή κρίση: Στροφή στην ηλεκτροδότηση της οικονομίας

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η ΕΕ επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση του ενεργειακού συστήματος από τα ορυκτά καύσιμα, ενισχύοντας την ηλεκτροδότηση της οικονομίας.

Τους επόμενους μήνες αναμένεται να παρουσιαστεί συνολική στρατηγική για την ηλεκτροδότηση, καθώς -και- νομοθετικές προτάσεις που θα διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια φορολογείται λιγότερο από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να συζητήσουν το σχέδιο σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, ενώ η Επιτροπή θα παρουσιάσει και έναν κατάλογο μέτρων για τη μείωση της ζήτησης ενέργειας ενόψει άτυπης συνόδου υπουργών τον επόμενο μήνα.

Μέχρι στιγμής, ο πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει τον λογαριασμό ορυκτών καυσίμων της ΕΕ κατά περίπου 24 δισ. ευρώ.

Ενεργειακή κρίση: Σε ισχύ ορισμένα μέτρα από την προηγούμενη κρίση

Ορισμένα μέτρα που υιοθετήθηκαν την περίοδο της προηγούμενης κρίσης παραμένουν σε ισχύ, όπως οι στόχοι για τα αποθέματα φυσικού αερίου, ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια για τη χειμερινή περίοδο.

Σύμφωνα με το Blooomberg, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν την ευελιξία που τους επιτρέπει να γεμίσουν τις αποθήκες έως και 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον συνολικό στόχο του 90%.

Παράλληλα, δηλώνει έτοιμη να επιτρέψει επιπλέον απόκλιση έως 5 ποσοστιαίες μονάδες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Με πληροφορίες από Bloomberg