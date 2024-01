Ένας ναύαρχος στο τιμόνι της ΕΑΒ: Το νέο ΔΣ της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας

Τον ναύαρχο εν αποστρατεία Αλέξανδρο Διακόπουλο, πρώην Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ως τον νέο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Ο ναύαρχος Αλέξανδρος Διακόπουλος έχει διατελέσει διοικητής της Διοίκησης Ελικοπτέρων (ΔΕΝ) του Πολεμικού Ναυτικού, διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής Εθνικής Άμυνας, κυβερνήτης του Πλοίου Γενικής Υποστήριξης Προμηθεύς (είναι το μεγαλύτερο πλοίο του στόλου) και έχει υπηρετήσει στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα ως ναυτικός ακόλουθος. Ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΒ έχει φοιτήσει στο Collège interarmées de Défense της École Militaire στο Παρίσι και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών σε θέματα “Άμυνας, Γεωστρατηγικής και Γεωοικονομίας” (DESS: Diplome d’ Etudes Superieures Specialisees en Défense Géostratégie et Dynamiques Industrielles) από το Paris IΙ Panthéon-Assas της Σορβόννης και μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών σε θέματα “Δημόσιας Διοίκησης” (Master in Public Administration, MC/MPA) από το Harvard Kennedy School (John F. Kennedy School of Government).

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ

Το νέο ΔΣ της ΕΑΒ που ορίστηκε με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια αποτελούν οι:

α. Αλέξανδρος Διακόπουλος, αντιναύαρχος (ε.α), ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος,

β. Μαρία Γεωργίου, πρόεδρος ε.τ. του Αρείου Πάγου, ως αντιπρόεδρος,

γ. Γεώργιος Καραδήμας, αντιπτέραρχος (ε.α), ωςεΕντεταλμένοςσΣύμβουλος, αρμόδιος για θέματα παραγωγής και εργοστασίων της εταιρείας - Chief Operating Officer (COO),

δ. Δημήτριος Σκαλαίος, μηχανολόγος μηχανικός - οικονομολόγος, ως εντεταλμένος σύμβουλος, αρμόδιος για τα οικονομικά θέματα και την επιχειρησιακή αναδιάρθρωση της εταιρείας - Chief Restructuring Officer (CRO),

ε. Ιουλία Πανταζοπούλου, οικονομολόγος, ως πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής,

στ. Ιωάννης Κορακάκης αντιναύαρχος (ε.α), ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

ζ. Γεώργιος Παπαγεωργαντάς,οικονομολόγος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

η. Δήμητρα Φραγκισκάκη, δικηγόρος, ωςαΑνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και

θ. Νεκτάριος Μπανάκας, μηχανολόγος μηχανικός, ως μη εκτελεστικό μέλος.

Δένδιας: Η υπάρχουσα κατάσταση στην ΕΑΒ δεν είναι παραδεκτή

«Η υπάρχουσα κατάσταση στην ΕΑΒ δεν είναι παραδεκτή. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να εξυγιάνει τα οικονομικά της, να ανατάξει την επιχείρηση, να εφαρμόσει ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας, με σεβασμό πάντοτε στα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων» ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωση του ο κ. Δένδιας, αμέσως μετά τη σημερινή συνάντησή με το νέο ΔΣ της ΕΑΒ.

«Και όλα αυτά για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις απέναντι στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Ιδίως, απέναντι στην Πολεμική Αεροπορία, αλλά και στο Ναυτικό και στην Αεροπορία του Στρατού μας. Απόφαση της κυβέρνησης - νομίζω με τη στήριξη όλου του πολιτικού κόσμου αλλά και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας - είναι να περάσουμε σε μία νέα εποχή στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας Αντώνης Οικονόμου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας, ο Αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης και ο γενικός διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) αντιναύαρχος (ε.α). Αριστείδης Αλεξόπουλος.