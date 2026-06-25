Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε η πρώτη πληρωμή - Τα εισοδηματικά κριτήρια

Έως τις 30 Ιουνίου 2026 αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα.

Το ποσό θα πιστωθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης ή άλλη ενέργεια από τους γονείς.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση του 2024. Το ύψος της παροχής διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα μέλη.

Ειδικότερα, οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει συνολικά 300 ευρώ, ενώ για τρία παιδιά το ποσό ανέρχεται στα 450 ευρώ.

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τα εισοδηματικά όρια και οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι έγγαμοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, όριο που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ και αυξάνεται επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο.

Ως εξαρτώμενα τέκνα υπολογίζονται τόσο τα κοινά όσο και τα μη κοινά παιδιά που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση.

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Η πληρωμή

Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024.

Για όσους δηλώσουν μεταβολή στοιχείων λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου έως τις 31 Ιουλίου 2026, η ενίσχυση ή τυχόν συμπληρωματικό ποσό θα μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Στις κοινές φορολογικές δηλώσεις το ποσό θα πιστώνεται στον υπόχρεο της δήλωσης, ενώ στις χωριστές δηλώσεις η ενίσχυση που αφορά κοινά εξαρτώμενα τέκνα θα κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των δύο γονέων.

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Αφορολόγητη η οικονομική ενίσχυση

Τέλος σημειώνεται ό,τι, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, την ΑΑΔΕ, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς.

Παράλληλα, δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά και δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό εισοδηματικών κριτηρίων που σχετίζονται με κοινωνικές και προνοιακές παροχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ