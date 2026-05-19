Έκτακτο επίδομα παιδιού: Οι δικαιούχοι, τα ποσά και τα εισοδηματικά κριτήρια

Στο περιθώριο των νέων μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα τέλη του Απριλίου, περιλαμβάνεται και το έκτακτο επίδομα παιδιού, το οποίο αφορά 975.000 νοικοκυριά.

Το έκτακτο επίδομα παιδιού αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου σε περίπου 975.000 νοικοκυριά με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, με την πληρωμή να γίνεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενα τέκνα, ενώ το έκτακτο επίδομα παιδιού θα δοθεί με βάση τα εκκαθαριστικά της εφορίας και τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Το μόνο που χρειάζεται είναι οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει σωστά τον IBAN τους στο Taxisnet, ώστε τα χρήματα να πιστωθούν στον σωστό τραπεζικό λογαριασμό. Η καταβολή του ποσού εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μετά τις 24 Ιουνίου.

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τα ποσά, τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών:

Για 1 παιδί: 150 ευρώ

Για 2 παιδιά: 300 ευρώ

Για 3 παιδιά: 450 ευρώ

Για 4 παιδιά: 600 ευρώ

Για 5 παιδιά: 750 ευρώ

Για 6 ή περισσότερα παιδιά: 900 ευρώ

Όσον αφορά τα εισοδηματικά όρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού, είναι διευρυμένα σύμφωνα με την ΕΡΤ, ώστε να καλυφθούν περισσότεροι δικαιούχοι.

Για άγαμους γονείς προβλέπονται τα εξής όρια εισοδήματος:

1 παιδί: έως 39.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 44.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 49.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 54.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 59.000 ευρώ

6 ή περισσότερα παιδιά: έως 64.000 ευρώ

Αντίστοιχα, για έγγαμους γονείς:

1 παιδί: έως 40.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 50.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 55.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 60.000 ευρώ

6+ παιδιά: έως 65.000 ευρώ

Το μέτρο αφορά οικογένειες με ανήλικα παιδιά αλλά και νοικοκυριά με προστατευόμενα τέκνα, με στόχο την οικονομική ενίσχυση περισσότερων οικογενειών μέσα στο καλοκαίρι.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ