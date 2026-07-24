Έκτακτο επίδομα παιδιού €150: Ποιοι πληρώνονται έως τέλη Αυγούστου

Πληρωμή, η οποία θα είναι συμπληρωματική, του έκτακτου επιδόματος παιδιού των €150, αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν πρόκειται για νέο κύκλο πληρωμών σχετικών με το έκτακτο επίδομα παιδιού €150, αλλά αφορά τις οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η φοροτεχνικός, Αρλέτα Βελισσαράκου, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε τα εξής: «Επειδή ανάμεσα στις προϋποθέσεις, περιλαμβανόταν η φορολογική δήλωση του 2024, όσες γυναίκες είχαν γεννήσει μέσα στο 2025, δεν έλαβαν τα χρήματα του έκτακτου επιδόματος παιδιού, διότι έπρεπε να υποβληθεί η δήλωση που λήγει σήμερα».

Έκτακτο επίδομα παιδιού €150: Πώς θα γίνει η συμπληρωματική πληρωμή

Οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 δεν έλαβαν σε αρκετές περιπτώσεις την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή, καθώς το παιδί δεν μπορούσε να εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση του 2024.

Για να καταβληθούν τα 150 ευρώ έως το τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ορθή αναγραφή του ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς και στην καταχώριση έγκυρου IBAN στην ΑΑΔΕ.

Μάλιστα, για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου.

Για τη διαδικασία απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα ότι συναινεί στην έκδοση ΑΦΜ. Μετά την έκδοσή του θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αντιστοίχιση με το ΑΜΚΑ του παιδιού, ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για το επίδομα.

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