Economist: Ποια οικονομία τα πήγε καλύτερα το 2025; - Η ετήσια ανάλυση του περιοδικού

Ο Economist παρουσίασε την ετήσια ανάλυσή του για την παγκόσμια οικονομία με τίτλο «Which economy did best in 2025?», σε μια χρονιά που η «θύελλα» των δασμών Τραμπ, την επηρέασαν σημαντικά.

Για πέμπτη χρονιά, το περιοδικό εξέτασε πέντε βασικούς δείκτες: τον δομικό πληθωρισμό, το εύρος των αυξήσεων στις τιμές, την ανάπτυξη του ΑΕΠ, την αγορά εργασίας και τη χρηματιστηριακή επίδοση.

Η ετήσια ανάλυση του Economist προβλέπει αύξηση ΑΕΠ κατά περίπου 3% και χαμηλή ανεργία στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, ενώ ως κύρια πρόκληση παραμένει ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός.

Με τις επιβολές των δασμών Τραμπ να διαδέχονται η μία την άλλη, επενδυτές, οικονομολόγοι και κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο, τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού. Η πορεία του εμπορίου, βασίστηκε στην καθημερινή για ένα μεγάλο διάστημα που τροφοδοτούνταν από τις αιφνιδιαστικές επιθυμίες του Αμερικανούη προέδρου, που μεταβάλλονταν ημέρα με την ημέρα.

Illustration: @benzohickey

Εντούτοις, η παγκόσμια οικονομία σύμφωνα με το περιοδικό, επέδειξε αντοχή, μεγαλύτερη από εκείνη που εκτιμούσαν οι ειδικοί αναλυτές.

Στην κορυφή της λίστας του Economist για το 2025 βρίσκεται η Πορτογαλία, με έναν συνδυασμό ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, ήπιου πληθωρισμού και αρκετά αισιόδοξης ανόδου στο χρηματιστήριό της. Η θετική της επίδοση της αποδίδεται, κατά κύριο λόγο στην άνθηση του τουρισμού και στην εισροή εύπορων κατοίκων άλλων χωρών που επωφελούνται από το ευνοϊκό φορολογικό της καθεστώς.

Economist: Η θέση της Ελλάδας στον «χάρτη» της παγκόσμιας οικονομίας για το 2025

Από τη λίστα του Economist ξεχωρίζουν επίσης, χώρες της Νότιας Ευρώπης -ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που κατατάσσεται 6η, στην ίδια θέση με την Τσεχία, νικήτρια το 2022 και το 2023. Την ίδια ώρα και η Ισπανία απολαμβάνει υψηλή θέση, την 4η παρουσιάζοντας αισθητή βελτίωση σε όλους τους δείκτες. Δεύτερη είναι η Ιρλανδία.

Η έκπληξη για το 2025 έρχεται από τη Βόρεια Ευρώπη, με την Εσθονία, τη Φινλανδία και τη Σλοβακία να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις.

Η Γερμανία σημειώνει ελαφρά βελτίωση από τα προηγούμενα έτη, χωρίς ωστόσο, να είναι ακόμα σε καλή θέση, όπως και στη Βρετανία. Όσο για τη Γαλλία, που βάλλεται από τις αλλεπάλληλες πολιτικές μεταβολές, λαμβάνει καλή βαθμολογία και κατατάσσεται 11η.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται μόλις στη μέση της κατάταξης με χειρότερη βαθμολογία από την Ιταλία, στη λίστα του Economist. Αυτό οφείλεται κυρίως στον σχετικά υψηλό πληθωρισμό.

Ο πληθωρισμός της Τουρκίας παραμένει πολύ υψηλότερος από οπουδήποτε αλλού, ενώ τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στον πληθωρισμό έχει η Εσθονία.