e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης των πληρωμών της εβδομάδας 27 έως 31 Ιουλίου

Οικονομία / Φορολογικές δηλώσεις 2026: Λήγει σήμερα η προθεσμία - Δεν θα δοθεί νέα παράταση

Οι πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποβολή της δήλωσής τους καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία πριν από την οριστική υποβολή, ώστε να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις και κυρώσεις

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