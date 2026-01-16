ΔΥΠΑ: Ξεκινά το πρόγραμμα για άνεργες μητέρες - Έως 1.004,80 ευρώ το ποσό επιχορήγησης

Ξεκινά το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για άνεργες μητέρες, με ποσό επιχορήγησης που μπορεί να αγγίξει τα 1.004,80 ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά σήμερα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης ακόμη τριών μηνών και αφορά στην επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, ηλικίας 18 ετών και άνω, εστιάζοντας περισσότερο σε μητέρες με ανήλικα παιδιά ηλικίας έως 15 ετών.

Πρόκειται να δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και ακόμη 5.000 μερικής απασχόλησης. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 70 ή 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της ωφελούμενης, με ανώτατο όριο είτε τα 879,20 ευρώ, είτε τα 1.004,80 ευρώ, είτε τα 680 ευρώ μηνιαίως.

Στην πρώτη περίπτωση ωφελούμενες είναι άνεργες, εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως δώδεκα μήνες, ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορά μακροχρόνια άνεργες ή και μητέρες ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, ηλικίας έως 15 ετών, ενώ στην τρίτη περίπτωση -για όλες τις κατηγορίες- ωφελούμενων γυναικών με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

