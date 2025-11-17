Δώρο Χριστουγέννων: Ημερομηνίες, ποινές και παραδείγματα - Τι ισχύει για υπερωρίες και απουσίες

Νωρίτερα εκτιμάται ότι θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων φέτος.

Εργατολόγος εξήγησε στον ΣΚΑΪ όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα για το Δώρο Χριστουγέννων, από τον τρόπο υπολογισμού μέχρι τις διαδικασίες σε περίπτωση μη καταβολής.

Για όσους εργάζονται από 1η Μαΐου έως και 31 Δεκεμβρίου, το δώρο αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μηνιαίο μισθό. Αν κάποιος έχει εργαστεί λιγότερο, τότε λαμβάνει αναλογία δώρου, η οποία υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μισθού ή δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας.

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε πληρώνεται φέτος

Κανονικά το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται μέχρι την 21η Δεκεμβρίου. Όμως φέτος η ημερομηνία αυτή «πέφτει» Κυριακή, οπότε η πληρωμή αναμένεται να γίνει νωρίτερα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η επικρατέστερη ημερομηνία καταβολής για το 2025 είναι η Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Δώρο Χριστουγέννων: Ποινικό αδίκημα η μη καταβολή

Η μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων αποτελεί ποινικό αδίκημα. Ο εργαζόμενος έχει δύο επιλογές: Ή να υποβάλει μήνυση στην αστυνομία, με παράβολο 100 ευρώ ή να απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας χωρίς κόστος, δηλώνοντας ότι δεν καταβλήθηκε το δώρο και ζητώντας να ασκηθεί ποινική δίωξη.

Παραδείγματα υπολογισμού

Μισθωτός που εργάζεται από 1/1/2025 και λαμβάνει μισθό 1.020 € θα λάβει Δώρο Χριστουγέννων: 1.171 €

Μισθωτός που εργάζεται από 22/8/2025 με μισθό 1.100 € θα λάβει Δώρο Χριστουγέννων: 548 €

Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης από 1/7/2025 με μισθό 600 € θα πάρει Δώρο Χριστουγέννων: 449 €

Δώρο Χριστουγέννων: Τι ισχύει για υπερωρίες και απουσίες λόγω απεργίας ή ασθένειας

Στον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται όλες οι τακτικές αποδοχές που θα λάμβανε ο εργαζόμενος στις 10 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι: Υπερωρίες και υπερεργασία που έχουν γίνει νόμιμα και αποτελούν μέρος των τακτικών αποδοχών, προσμετρώνται στο ποσό του δώρου. Απλούστερα, εάν στις 10/12 ο εργαζόμενος θα πληρωνόταν υπερωρίες, τότε αυτές οι αποδοχές μπαίνουν κανονικά στον τελικό υπολογισμό.