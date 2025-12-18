Δώρο Χριστουγέννων 2025: Λήγει αύριο η προθεσμία για την πληρωμή του - Πώς να το υπολογίσετε

Προθεσμία έως αύριο, Παρασκευή (19/12) έχουν οι εργοδότες για να καταβάλλουν στους εργαζομένους τους το φετινό δώρο Χριστουγέννων.

Υπενθυμίζεται πως με βάση τον νόμο, το δώρο πρέπει να πιστώνεται στους λογαριασμούς των εργαζομένων έως και την 21η Δεκέμβρη, ωστόσο φέτος επειδή πέφτει Κυριακή, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 19η Δεκεμβρίου.

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τον τύπο αμοιβής του εργαζομένου (μισθός ή ημερομίσθιο) και αφορά το διάστημα 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν αδιάλειπτα σε όλη την περίοδο δικαιούνται το πλήρες δώρο, που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.

Όσοι εργάστηκαν μέρος της περιόδου λαμβάνουν αναλογικό ποσό, με βάση τον κανόνα ότι κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια.

Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει νωρίτερα, υπολογίζονται οι αποδοχές της ημέρας λύσης.

Δώρο Χριστουγέννων: Πώς υπολογίζεται

Online εφαρμογή διαθέτει για τους εργαζόμενους η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) προκειμένου να μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται, στον παρακάτω σύνδεσμο: http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το δώρο, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία συντάσσει μηνυτήρια αναφορά και μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόφωρη διαδικασία εις βάρος του εργοδότη.

Οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν επώνυμα ή ανώνυμα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Επιθεώρησης Εργασίας.