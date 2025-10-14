ΔΝΤ: Η Βρετανία «πρωταθλήτρια» πληθωρισμού μεταξύ των χωρών του G7

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να είναι ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών του G7 τόσο φέτος όσο και το 2026, σύμφωνα με τη νέα Παγκόσμια Οικονομική Έκθεση (World Economic Outlook) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Πρόκειται για αναθεώρηση προς τα πάνω σε σχέση με τις προβλέψεις του Ιουλίου, καθώς το ΔΝΤ εκτιμά πλέον ότι οι αυξήσεις τιμών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεπεράσουν εκείνες σε ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Καναδά και Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο πληθωρισμός στη Βρετανία διαμορφώθηκε στο 3,8% και η Τράπεζα της Αγγλίας προβλέπει ότι θα φτάσει το 4% μέχρι το τέλος του έτους.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το 2025 ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,4%, ελαφρώς υψηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη του 3,2%. Για το τρέχον έτος, προβλέπει επιβράδυνση στο 2,5%, έναντι 2,3% που αναμενόταν πριν από τρεις μήνες.

Όσον αφορά την ανάπτυξη, το Ταμείο προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3% το 2025, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των πρώτων μηνών του έτους. Ωστόσο, οι προοπτικές για το επόμενο έτος είναι πιο συγκρατημένες, με την πρόβλεψη να αναθεωρείται προς τα κάτω.

Βρετανία: Οι αιτίες πίσω από τον υψηλό πληθωρισμό

Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η αύξηση στις τιμές τροφίμων και υπηρεσιών στη Βρετανία συνδέεται με την άνοδο των μισθολογικών δαπανών και τις κακές σοδειές των τελευταίων μηνών, παράγοντες που διατηρούν το κόστος ζωής υψηλό για τα βρετανικά νοικοκυριά.

Με πληροφορίες από Sky News