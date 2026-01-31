Διορθώσεις Ε9: Μέχρι σήμερα η προθεσμία - Ποιοι πρέπει να τις κάνουν άμεσα

Προθεσμία έως σήμερα, 31 Ιανουαρίου, έχουν οι φορολογούμενοι για την ορθή και έγκαιρη υποβολή ή τροποποίηση της δήλωσης Ε9.
Σκοπός να διασφαλιστεί ο σωστός υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ.
Υπόχρεοι είναι όσοι προχώρησαν σε μεταβολές της ακίνητης περιουσίας τους εντός του 2025, όπως:
- αγορά ή πώληση ακινήτου
- γονικές παροχές ή δωρεές
- αποδοχή κληρονομιάς
- αλλαγές στα τετραγωνικά μέτρα
- διευκρινίσεις στο είδος του εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.ά.)
Η μη σωστή δήλωση μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και σε μελλοντικές επιβαρύνσεις.
Και σύμφωνα με τις αλλαγές που θα δηλωθούν στη διάρκεια του τρέχοντος έτους (2026), θα γίνει ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς (2027).
Τις μεταβολές που έκαναν ή θα κάνουν στην ακίνητη περιουσία τους, απ’ την αρχή και έως το τέλος του 2026, μπορούν να δηλώνουν οι φορολογούμενοι στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η οποία άνοιξε για το Ε9 του 2027.
Διορθώσεις Ε9: Βήμα προς βήμα η διαδικασία
Σήμερα λοιπόν, λήγει η προθεσμία για τις αλλαγές που σχετίζονται με την εικόνα των ακινήτων του 2025. Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο να προχωρήσουν σε διορθώσεις, προσθήκες ή διαγραφές στοιχείων στο Ε9, προκειμένου να αποτυπωθεί ορθά η περιουσιακή τους κατάσταση, πριν την έκδοση των φετινών εκκαθαριστικών του φόρου τις πρώτες μέρες του Μαρτίου.
Οι φορολογούμενοι θα βρουν το Ε9 στην εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» στην ψηφιακή πύλη myAADE και για να ενημερώσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα 10 βήματα:
- Eπιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.
- Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).
- Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.
- Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.
- Κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.
- Ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.
- Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.
- Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.
- Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.
- Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.