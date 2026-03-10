Δημοσιεύθηκε η φετινή λίστα Forbes: Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο για το 2026

Δημοσιεύθηκε η 40ή ετήσια λίστα Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, η οποία φέτος περιλαμβάνει 3.428 δισεκατομμυριούχους – 400 περισσότεροι από πέρυσι και η μεγαλύτερη καταγραφή από την ίδρυση της λίστας το 1987.
Για ακόμη μία χρονιά, ο Έλον Μάσκ βρίσκεται στην πρώτη θέση, με περιουσία που εκτιμάται σε 839 δισεκατομμύρια δολάρια. Η καθαρή του περιουσία εκτοξεύθηκε χάρη στην αύξηση της αξίας της Tesla και της SpaceX, ενώ ο Μάσκ είναι ο πρώτος άνθρωπος που καταγράφεται να ξεπερνά τα 800 δισεκατομμύρια δολάρια, με προοπτική να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.
Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρίσκονται οι Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, πρώην CEO και πρόεδρος της Alphabet, αντίστοιχα. Τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι ο Τζεφ Μπέζος.
Αναλυτικά οι 20 πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο:
1. Έλον Μασκ
Περιουσία: 839 δισ. $
Ηλικία: 54
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Κλάδος: Τεχνολογία
Ιδρυτής 7 εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Tesla και η SpaceX.
2. Λάρι Πέιτζ
Περιουσία: 257 δισ. $
Ηλικία: 52
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Κλάδος: Τεχνολογία
Πρώην διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, το 2019. Παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και βασικός μέτοχος.
3. Σεργκέι Μπριν
Περιουσία: 237 δισ. $
Ηλικία: 52
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Κλάδος: Τεχνολογία
Ο Σεργκέι Μπριν παραιτήθηκε από πρόεδρος της Alphabet το 2019, αλλά παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και βασικός μέτοχος.
4. Τζεφ Μπέζος
Περιουσία: 224 δισ. $
Ηλικία: 62
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Κλάδος: Τεχνολογία
Ιδρυτής του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon.
5. Μαρκ Ζούκερμπεργκ
Περιουσία: 222 δισ. $
Ηλικία: 41
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Κλάδος: Τεχνολογία
Ιδρυτής του Facebook.
6. Λάρι Έλισον
Περιουσία: 190 δισ. $
Ηλικία: 81
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Κλάδος: Τεχνολογία
Πρόεδρος, διευθυντής τεχνολογίας και συνιδρυτής της εταιρείας λογισμικού Oracle.
7. Μπερνάρ Αρνό & οικογένεια
Περιουσία: 171 δισ. $
Ηλικία: 77
Χώρα: Γαλλία
Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο
Επιβλέπει τον όμιλο LVMH, που περιλαμβάνει 75 μάρκες μόδας και καλλυντικών, όπως τις Louis Vuitton και Sephora.
8. Τζένσεν Χουάνγκ
Περιουσία: 154 δισ. $
Ηλικία: 63
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Κλάδος: Τεχνολογία
Συνιδρυτής, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος στην εταιρεία Nvidia το 1993.
9. Ουόρεν Μπάφετ
Περιουσία: 149 δισ. $
Ηλικία: 95
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Κλάδος: Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις
Επενδυτής, γνωστός και ως ο «Μάντης της Ομάχα».
10. Αμάνθιο Ορτέγκα
Περιουσία: 148 δισ. $
Ηλικία: 89
Χώρα: Ισπανία
Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο
Είναι από τους πλουσιότερους εμπόρους ένδυσης στον κόσμο.
11. Ρομπ Γουόλτον & οικογένεια
Περιουσία: 146 δισ. $
Ηλικία: 81
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο
Ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον.
12. Τζιμ Γουόλτον & οικογένεια
Περιουσία: 143 δισ. $
Ηλικία: 77
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο
Ο μικρότερος γιος του ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον.
13. Μάικλ Ντελ
Περιουσία: 141 δισ. $
Ηλικία: 61
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Κλάδος: Τεχνολογία
Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies, η οποία δημιουργήθηκε το 2016 μετά από συγχώνευση αξίας 60 δισ. $ με την EMC.
14. Άλις Γουόλτον
Περιουσία: 134 δισ. $
Ηλικία: 76
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο
Η μοναδική κόρη του ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον.
15. Στιβ Μπάλμερ
Περιουσία: 126 δισ. $
Ηλικία: 69
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Κλάδος: Τεχνολογία
Πρώην διευθύνων σύμβουλος της Microsoft
16. Κάρλος Σλιμ Ελού & οικογένεια
Περιουσία: 125 δισ. $
Ηλικία: 86
Χώρα: Μεξικό
Κλάδος: Τηλεπικοινωνίες
Η οικογένειά του ελέγχει την América Móvil, τη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στη Λατινική Αμερική.
17. Τσανγκπένγκ Ζάο
Περιουσία: 110 δισ. $
Ηλικία: 49
Χώρα: Καναδάς
Κλάδος: Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις
Γνωστός και ως CZ, είναι ο ιδρυτής και πρώην CEO της Binance.
18. Μάικλ Μπλούμπεργκ
Περιουσία: 109 δισ. $
Ηλικία: 84
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Κλάδος: Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις
Συνιδρυτής στην εταιρεία οικονομικών πληροφοριών και μέσων ενημέρωσης Bloomberg LP το 1981.
19. Μπιλ Γκέιτς
Περιουσία: 108 δισ. $
Ηλικία: 70
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Κλάδος: Τεχνολογία
Συνιδρυτής στη Microsoft και συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη της προσωπικής τεχνολογίας. Σήμερα ασχολείται κυρίως με φιλανθρωπία.
20. Φρανσουάζ Μπετενκούρ Μέγιερς & οικογένεια
Περιουσία: 100 δισ. $
Ηλικία: 72
Χώρα: Γαλλία
Κλάδος: Μόδα & Λιανικό εμπόριο
Η εγγονή του ιδρυτή της εταιρείας καλλυντικών L'Oréal.