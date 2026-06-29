Δήμος Θεσσαλονίκης: Επίδομα ύψους 1.000 ευρώ για τη γέννηση τρίτου και τέταρτου παιδιού

Τη χορήγηση ενός επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ, εφάπαξ, για όσες οικογένειες αποκτούν τρίτο και τέταρτο παιδί ανακοίνωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης για την κοινωνική πολιτική, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Αγγελούδης εισηγήθηκε, επιπλέον, τη δωρεάν παροχή της «πάνας του μωρού», για έναν χρόνο, για το τρίτο και τέταρτο παιδί, ως μέτρο στήριξης της καθημερινότητας των γονέων, αλλά και μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί, για χρονικό διάστημα τριών ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Ανακοίνωσε, επίσης, τη δημιουργία προγράμματος κατ' οίκον υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό, που θα επισκέπτεται εβδομαδιαία νέες μητέρες για να παρέχει συμβουλές φροντίδας, οδηγίες μητρότητας, ενημέρωση και σύνδεση με τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, αλλά και τη διευκόλυνση πρόσβασης στο εθνικό πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο οποίο ο δήμος Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται στους δήμους πιλοτικής εφαρμογής. Το πρόγραμμα προσφέρει φροντίδα βρεφών και παιδιών από πιστοποιημένους επιμελητές, δίνοντας στις οικογένειες μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια.

Δήμος Θεσσαλονίκης: Προγράμματα για διάθεση κατοικιών σε ευάλωτες οικογένειες

Όσο για το πρόβλημα της κατοικίας, ο κ. Αγγελούδης υπογράμμισε πως ο δήμος Θεσσαλονίκης «τρέχει» τρία προγράμματα όπως: η διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενοίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες, η αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής αντιπαροχής και η μετατροπή του πρώην σχολικού κτηρίου της οδού Μητσάκη σε 20 διαμερίσματα κοινωνικά προσιτής κατοικίας⋅ ένα κτήριο που σήμερα δεν αξιοποιείται θα μετατραπεί σε έναν σύγχρονο χώρο κατοικίας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των οικογενειών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ