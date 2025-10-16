Διαθήκες: Αλλαγές στο Κληρονομικό Δίκαιο - Στις 7 ημέρες από 400 επιταχύνεται η διαδικασία

Αλλαγές αναμένονται στο Κληρονομικό Δίκαιο καθώς από την 1η Νοεμβρίου 2025 τίθεται σε εφαρμογή η ηλεκτρονική δημοσίευση των διαθηκών ιδιόχειρων, μυστικών και δημόσιων.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ανέφερε ότι πλέον «ο χρόνος δημοσίευσης των διαθηκών μειώνεται από τις 400 μέρες που απαιτούνται σήμερα μέσω των δικαστηρίων, σε 3 έως 7 ημέρες», ενώ «με αυτή τη διαδικασία απαλλάσσονται τα δικαστήρια κατά έτος από 60 με 70 χιλιάδες υποθέσεις».

Όπως είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, για τις εκκρεμείς ή κρατημένες διαθήκες θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση εντός του Νοεμβρίου.

Διαθήκες: Παρουσιάστηκε το diathikes.gr

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η πλατφόρμα diathikes.gr, που θα διαχειρίζεται ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς- Αιγαίου και Δωδεκανήσου, εποπτευόμενος από το ομώνυμο υπουργείο.

«Ο νόμος που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Νοέμβριου προβλέπει ότι στο σύστημα αυτό θα εισέρχονται υποθέσεις που αφορούν θανάτους που θα συμβαίνουν μετρά την 1η Νοέμβριου. Υπάρχει ένας κόσμος και είναι αρκετές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι είτε εκκρεμούν υποθέσεις στα δικαστήρια, αυτές δηλαδή που έχουν προσδιοριστεί είτε δεν εκκρεμούν στα δικαστήρια αλλά οι διαθήκες έχουν κρατηθεί προκειμένου να λειτουργήσει το καινούριο σύστημα.

Γι' αυτές τις υποθέσεις δεν θα ισχύει η πλατφόρμα και εντός του Νοεμβρίου θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα ρυθμίσουμε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, έτσι ώστε το σύστημα να λειτουργεί ενιαία».

Ο κ. Φλωρίδης επισήμανε ότι η νέα ψηφιακή εποχή στην διαχείριση των διαθηκών θα απελευθερώσει αρχικά 100 δικαστές και στην συνέχεια σημαντικό αριθμό δικαστικών υπαλλήλων.

Διαθήκες: Τι αλλάζει

Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση, με την έναρξη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού Γενικού Μητρώου Διαθηκών, το οποίο υλοποιείται 71 χρόνια μετά τη νομοθέτηση του το 1954: