ΔΕΘ: Πώς θα ωφεληθούν 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι

Μια κρίσιμη μάζα τεσσάρων εκατομμυρίων πολιτών θα επηρεαστεί από τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με όσα εξήγγειλε, η εφαρμογή αυτών των μέτρων θα σημάνει μόνιμη αύξηση εισοδήματος για μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες και συνταξιούχους — με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες και στους νέους.

Το πρόγραμμα φορολογικών μεταρρυθμίσεων είναι απολύτως κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους νέους κοινοτικούς κανόνες. Όπως υποστήριξε ο πρωθυπουργός, η χώρα έχει κατακτήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, χωρίς την οποία όλα τα μέτρα θα ήταν «ένα πουκάμισο αδειανό» ή ο μόνος δρόμος θα ήταν η χρεοκοπία. Με σαφή στόχευση τη μεσαία τάξη, που δοκιμάζεται από την ακρίβεια και τους καθηλωμένους μισθούς, το πακέτο παρεμβάσεων επιχειρεί να ενισχύσει τα διαθέσιμα εισοδήματα και να δώσει λύσεις στο δημογραφικό πρόβλημα, που έχει λάβει πλέον διαστάσεις εθνικής πρόκλησης.

Η φορολογική μεταρρύθμιση έχει βάθος και εύρος: μηδενικός φόρος θεσπίζεται για εργαζόμενους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για νέους ηλικίας 26 έως 30 ετών, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται δραστικά στο 9%, από 22% που ίσχυε. Επιπλέον, όλοι οι φορολογικοί συντελεστές για φυσικά πρόσωπα μειώνονται κατά δύο μονάδες, ενώ εισάγεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ.

Η ελάφρυνση για τις οικογένειες με παιδιά είναι κλιμακωτή. Μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος περίπου 600 ευρώ, με τρία παιδιά το όφελος φτάνει τα 1.300 ευρώ, και με τέσσερα παιδιά τα 1.680 ευρώ. Για εισοδήματα της τάξης των 30.000 ευρώ, τα οφέλη μπορεί να ανέλθουν ακόμη και σε 4.100 ευρώ, αναλόγως του αριθμού των τέκνων.

Πέραν των φορολογικών κλιμάκων, το νέο πακέτο προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις σε σειρά τομέων. Ο ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους θα μειωθεί κατά 50% από το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως από το 2027. Στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων, ο ΦΠΑ θα μειωθεί κατά 30%, στηρίζοντας άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των κατοίκων.

Μείωση κατά 30% θα ισχύσει και για τα τεκμήρια διαβίωσης, ενώ μεταβολές προβλέπονται και για τους αυτοαπασχολούμενους, με νέο υπολογισμό των τεκμαρτών εισοδημάτων. Μειώσεις προβλέπονται και στη φορολογία των εισοδημάτων από ενοίκια, με νέους ενδιάμεσους συντελεστές για ποσά έως 24.000 ευρώ.

Η προσωπική διαφορά για τους παλαιούς συνταξιούχους θα μειωθεί στο μισό από το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις τους. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τα μισθολόγια των ένστολων και των διπλωματών, τα οποία αναβαθμίζονται.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε το σύνολο των παρεμβάσεων ως μεταρρύθμιση ιστορικών διαστάσεων. Με κεντρική στόχευση την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, τη μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, το φορολογικό σχέδιο φιλοδοξεί να αποτελέσει θεμέλιο για μια νέα εποχή. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, η ώρα της μεσαίας τάξης και των νέων έφτασε.



