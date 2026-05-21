ΔΕΗ: Ρεκόρ με 18 δισ. ΑΜΚ - Η μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων στην ελληνική αγορά

Με τη μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων στην ιστορία της ελληνικής αγοράς, ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ καθώς οι συνολικές προσφορές από Έλληνες και ξένους επενδυτές έφθασαν τα 18 δισ. ευρώ.

Δηλαδή 4,5 φορές το ζητούμενο ποσό που ήταν 4 δισ. ευρώ, ενώ εάν αφαιρεθούν τα 2,5 δισ. ευρώ της συμμετοχής του Δημοσίου και της CVC, η υπερκάλυψη έφθασε περίπου τις 10 φορές.

Όπως επισημαίνουν πηγές της ΔΕΗ, το ποσό των 18 δισ. αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική αγορά και καταγράφεται ως το μεγαλύτερο book building στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, με ουσιαστικά μηδενική έκπτωση από την τιμή που είχε κλείσει η μετοχή την ημέρα ανακοίνωσης της αύξησης κεφαλαίου ενώ η επιχείρηση θα αντλήσει τελικά 4,25 δισ. ευρώ.

Στην αύξηση μετείχαν επενδυτές διεθνούς κύρους, υφιστάμενοι και νέοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό της συμμετοχής προήλθε από το εξωτερικό με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτικών οίκων και θεσμικών κεφαλαίων υψηλού κύρους, όπως BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY, K GROUP, VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η σύνθεση της επενδυτικής βάσης συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τον ίδιο τον Όμιλο ΔΕΗ, αλλά και προς τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και το Euronext Athens. "Η ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου και του επιτρέπει να κινηθεί ακόμα πιο επιθετικά για να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία σε μία περίοδο ραγδαίων εξελίξεων στην ενέργεια και την τεχνολογία", αναφέρουν.

Η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την επόμενη εβδομάδα, θα προσεγγίζει τα 11,5 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι η επιχείρηση θα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση του Euronext Athens. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2019, με κεφαλαιοποίηση μόλις 390 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ δεν βρισκόταν καν στην εικοσάδα της κατάταξης με βάση την κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παράλληλα, θεωρείται σχεδόν εξασφαλισμένη η ένταξη του Ομίλου στον δείκτη MSCI, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τη διεθνή προβολή της μετοχής και να ενισχύσει τη συμμετοχή παθητικών και θεσμικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο 2026-2030, τα κεφάλαια της ΑΜΚ θα αξιοποιηθούν στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου ύψους 24 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, επέκταση σε νέες χώρες καλύπτοντας την ανάγκη της Κεντρικής και Νοτιοαανατολικής Ευρώπης για ενέργεια και ανάπτυξη μεγάλων Data Centers στην περιοχή.

Βάσει του στρατηγικού σχεδίου, το EBITDA θα ανέλθει σε 4,6 δισ. ευρώ το 2030 από 2,0 δισ. ευρώ το 2025, ενώ τα Καθαρά Κέρδη θα υπερτριπλασιαστούν, αγγίζοντας το 1,5 δισ. ευρώ το 2030 από 0,45 δισ. ευρώ το 2025. Στο ίδιο μοτίβο, και το μέρισμα θα ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας το 1,4 ευρώ ανά μετοχή από 0,4 ευρώ το 2024.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ