Chios Pass 2026 - Kythira Pass 2026: Πού κάνω αίτηση - Ανοιχτή η πλατφόρμα

Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα ενίσχυσης τουρισμού «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026» με τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως τις 18 Μαΐου.

Για το πρόγραμμα προβλέπονται συνολικά 3.000 ωφελούμενοι για τη Χίο και 3.600 για τα Κύθηρα.

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους: η πρώτη αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2026, ενώ η δεύτερη τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2026. Σε περίπτωση που παραμείνουν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση, αυτά θα διατεθούν στη δεύτερη.

Το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται στα 300 ευρώ για τη Χίο και στα 250 ευρώ για τα Κύθηρα. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν από τους δύο προορισμούς, επιλέγοντας να συμμετάσχουν σε μία ή και στις δύο φάσεις του προγράμματος. Παρ’ όλα αυτά, μέσω της διαδικασίας κλήρωσης κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλεγεί μόνο για έναν προορισμό και για μία συγκεκριμένη φάση.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα λάβουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν έως το τέλος της φάσης συμμετοχής τους αποκλειστικά για πληρωμές σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις περιοχές της Χίου και των Κυθήρων. Η κάρτα θα γίνεται δεκτή μόνο σε επιχειρήσεις που διαθέτουν POS, δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κλάδους και λειτουργούν εντός των οριζόμενων γεωγραφικών περιοχών.

Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος προβλέπεται η διάθεση 1.500 καρτών για το «Chios Pass 2026» και 1.800 καρτών για το «Kythira Pass 2026», ενώ αντίστοιχος αριθμός θα διατεθεί και στη δεύτερη φάση.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024. Στις περιπτώσεις έγγαμων ή συμβιούντων με σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος της δήλωσης ή ένας από τους δύο, εφόσον υποβάλλεται χωριστή φορολογική δήλωση.

Από τη δράση αποκλείονται όσοι έχουν ήδη επιλεγεί ή πρόκειται να επιλεγούν στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 και 2026-2027, καθώς και όσοι έχουν λάβει παρόμοια οικονομική ενίσχυση από άλλο φορέα για το ίδιο διάστημα. Επιπλέον, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι δηλώνουν ως μόνιμη κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και αποσκοπεί στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και της τοπικής οικονομίας των δύο νησιών, μέσα από τη συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται από το δικαιούχο ή από τρίτο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτούμενο από αυτόν, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (GOV.GR) και συγκεκριμένα μέσω του συνδέσμου, vouchers.gov.gr ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου ο/η ενδιαφερόμενος-η προσέρχεται προσκομίζοντας οποιοδήποτε έγγραφο εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής.

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από την 14η Μαΐου 2026 μέχρι και την 18η Μαΐου 2026. Όσοι υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση Chios – Kythira Pass 2026 έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της δράσης στους αντίστοιχους οριστικούς πίνακες δικαιούχων ή εναλλακτικά στην σχετική εφαρμογή.

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων Taxisnet.

Οι αιτήσεις συμμετοχής αφορούν δύο (2) φάσεις:

Μάιος-Ιούνιος 2026 και,

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2026.

Η υποβολή των αιτήσεων για κάθε φάση θα είναι κοινή, με τον δικαιούχο να επιλέγει τον προορισμό και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί.

Βήματα