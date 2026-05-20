Chios Kythira Pass 2026: Έγινε η κλήρωση - Πού θα δω τα οριστικά αποτελέσματα

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το Chios Kythira Pass 2026.

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν με το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους καθώς και τα τελευταία 4 ψηφία του ΑΦΜ τους εάν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων.

Εναλλακτικά, οι αιτούντες μπορούν να επαληθεύσουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τελικών δικαιούχων με σύνδεση στην εφαρμογή και έλεγχο της κατάστασης της αίτησης τους

Οι αιτήσεις των τελικών δικαιούχων που προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης βρίσκονται σε κατάσταση «Κληρωθείσα».

Συχνές ερωτήσεις για το Chios Kythira Pass 2026

Τι είναι το Chios Kythira Pass 2026;

Το Chios Kythira Pass 2026 είναι μια δράση που προβλέπει τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού και την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της νήσου Χίου, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου του 2025 και του νησιού των Κυθήρων, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2025 αντίστοιχα.

Ποιοι είναι δικαιούχοι της δράσης;

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β’ της παρ.4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

Οι δικαιούχοι προκύπτουν κατόπιν κλήρωσης από τον φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων και τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Ποιος θεωρείται «ωφελούμενος» του δικαιούχου;

«Ωφελούμενοι» του δικαιούχου θεωρούνται:

α) τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024 και

β) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Επισημαίνεται ότι εκδίδεται μία και μόνο κάρτα για όλη την ωφελούμενη μονάδα, δηλαδή τον δικαιούχο και τους ωφελούμενούς του.

Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση;

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι της οικονομικής ενίσχυσης:

α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι,

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

γ) όσοι δικαιούχοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στον επιλεγμένο προορισμό, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024.

Ποιες είναι οι περιοχές που αφορούν τη δράση;

Το ποσό που διατίθεται από τη δράση μέσω της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής) στο Δήμο Χίου και στο Δήμο Κυθήρων.

Ο Δήμος χρήσης (Χίου ή Κυθήρων), δηλώνεται ρητώς κατά την υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο βάσει του προγράμματος που θα επιλέξει («Chios Pass» ή «Kythira Pass»)και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων.

Σημειώνται πως οι αιτήσεις συμμετοχής υποβλήθηκαν από την Πέμπτη 14 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και αφορούν 2 φάσεις:

Φάση 1: Μάιος – Ιούνιος 2026 και

Φάση 2: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026.

Η υποβολή των αιτήσεων για κάθε φάση ήταν κοινή, με τον δικαιούχο να επιλέγει τον προορισμό και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί.