Chevron - Helleniq Energy: Υπεγράφησαν οι υπουργικές αποφάσεις για τα οικόπεδα σε Κρήτη, Πελοπόννησο

Τέσσερις Υπουργικές Αποφάσεις υπεγράφησαν σήμερα, που αφορούν την επιλογή αιτούντων για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Πελοπόννησ και στην Κρήτη από τις εταιρειες Chevron και Helleniq Energy.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε τις σχετικές Αποφάσεις, οι οποίες όπως αναφέρθηκε, αφορούν στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου (περιοχές «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου») και στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης (περιοχές «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2»).

Chevron - Helleniq Energy: Τι προβλέπουν οι Υπουργικές Αποφάσεις

Στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπεται ότι ως προτιμητέοι επενδυτές ορίζονται οι κοινοπραξίες των ομίλων Chevron – Helleniq Energy.

Παράλληλα, ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης, που συστάθηκε με απόφαση της ΕΔΕΥΕΠ, να καλέσει τις εν λόγω κοινοπραξίες ως Επιλεγέντες Αιτούντες για τις παραπάνω θαλάσσιες περιοχές προκειμένου να οριστικοποιηθεί το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Tο χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το ΥΠΕΝ για ολοκλήρωση του διαγωνισμού τοποθετείται στο τέλος του 2025, ανοίγοντας τον δρόμο για τις έρευνες μέσα στο 2026.

«Η σύμβαση με τη Chevron για τις έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2025, θα ακολουθήσει η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από τη Βουλή στις αρχές του 2026, ώστε την επόμενη χρονιά να ξεκινήσουν και οι γεωφυσικές έρευνες στην περιοχή» είχε αναφέρει πρόσφατα ο κ. Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι έρευνες χρειάζεται ένα διάστημα τριών έως πέντε ετών ώστε να ανακαλυφθεί το σημείο όπου μπορεί να υπάρχει εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα.

«Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, όχι αποδείξεις, για κοιτάσματα τα οποία μπορούν να πάνε τη χώρα μας σε άλλο επίπεδο, σε διαφορετική ποιότητα ζωής» είχε τονίσει ακόμη.