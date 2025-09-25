Βραχυχρόνια μίσθωση: Τα «χαρακτηριστικά» που πρέπει να έχουν τα ακίνητα από 1η Οκτωβρίου

Το πλαίσιο που διέπει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις γίνεται ολοένα πιο αυστηρό, με τους ιδιοκτήτες να καλούνται να είναι προσεκτικοί για να αποφύγουν τις νέες «παγίδες» της νομοθεσίας.

Με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρουσίασε τον ανανεωμένο οδηγό της, ο οποίος, μέσα από τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, αποσαφηνίζει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις των εκμισθωτών.

Το υπουργείο Τουρισμού, αναφορικά με τις «προδιαγραφές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 3 του Ν. 5170/2025» ενόψει της έναρξης ισχύος του άρθρου 3 του ν. 5170/2025 (Α’ 6) την 1η Οκτωβρίου 2025, επισημαίνει, μεταξύ άλλων:

«Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 34 του ανωτέρω νόμου, από την 1η Οκτωβρίου 2025 εφαρμόζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα ακίνητα που διατίθενται με βραχυχρόνια μίσθωση.

Αντικείμενο ελέγχου θα αποτελέσουν τα ακίνητα, τα οποία είναι ήδη εγγεγραμμένα και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).

Συγκεκριμένα τα ακίνητα αυτά οφείλουν:

να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης (παρ. 95 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α' 79)) και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,

να διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν,

να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής,

και να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης».

Βραχυχρόνια μίσθωση: Πώς πρέπει να είναι τα δωμάτια, τα κουφώματα και ο κλιματισμός

Στην ίδια ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού:

«Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι σε κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία και έχουν ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,50 μ.1 (παρ. 95 άρθ. 2 Ν. 4067/2012 (Α ́79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»). Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι χώροι, που δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι χώροι κυκλοφορίας, διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, μηχανοστάσια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κτίρια παραμονής ζώων (παρ. 96 άρθ. 2 Ν. 4067/2012 (Α ́79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»).

Η νομιμότητα του χώρου αποδεικνύεται από την άδεια δόμησής του (οικοδομική άδεια) ή/και από την ύπαρξη τακτοποίησής του, βάσει πολεοδομικής νομοθεσίας.

Φυσικό φωτισμό από εξωτερικούς τοίχους ή οροφή θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον τα υπνοδωμάτια, ο οποίος θα προέρχεται από κουφώματα μεγέθους μεγαλύτερου ή ίσου του 10% του καθαρού εμβαδού των χώρων αυτών.

Φυσικό αερισμό από εξωτερικούς τοίχους ή οροφή θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον τα υπνοδωμάτια, ο οποίος θα προέρχεται από ανοίγματα στα κουφώματα μεγέθους μεγαλύτερου ή ίσου του 5% του καθαρού εμβαδού των χώρων αυτών.

Τα κουφώματα πρέπει να βλέπουν είτε σε κοινόχρηστο χώρο, είτε σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή του κτιρίου, είτε σε πλευρά ανοικτού ημιϋπαίθριου χώρου, που είναι ανοιχτή σ’ έναν από τους χώρους αυτούς.

Κλιματισμός απαιτείται κατ’ ελάχιστον στα υπνοδωμάτια του ακινήτου από κλιματιστικό ψύξης - θέρμανσης (τύπου split ή φορητό), το οποίο θα πρέπει να διαθέτει αθόρυβη και αυτοματοποιημένη λειτουργία και να εξασφαλίζει τις επιθυμητές συνθήκες άνεσης και ευεξίας στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις ακινήτων που δεν επιτρέπεται στις όψεις του κτιρίου η τοποθέτηση των εξωτερικών μονάδων κλιματιστικών συστήνεται η χρήση φορητών κλιματιστικών ψύξης - θέρμανσης. Το κλιματιστικό ψύξης - θέρμανσης δεν είναι υποχρεωτικό για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο 600μ. και άνω».

Βραχυχρόνια μίσθωση: Τι ισχύει για ασφαλιστήρια, πυροσβεστήρες και πιστοποιητικά

Για κάθε ακίνητο που μισθώνεται βραχυχρόνια θα πρέπει να έχει συναφθεί από τον ιδιοκτήτη του και να βρίσκεται σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, για ζημιές ή ατυχήματα, με νομίμως αδειοδοτημένη Ασφαλιστική Εταιρεία.

Το μητρώο των νομίμως αδειοδοτημένων (Αντ)Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (Μητρώο (Αντ)Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων).

Κάθε ακίνητο που μισθώνεται βραχυχρόνια θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), στην οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακού. Σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: (ΔΕΔΔHΕ | Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)).

Σε ό,τι αφορά τους πυροσβεστήρες προβλέπεται η ύπαρξη ενός (1) φορητού πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, τουλάχιστον έξι (6) κιλών, ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2.5.1. του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β του π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α’ 80) για προσωρινή διαμονή.

Επίσης, σε κάθε ακίνητο θα πρέπει να τοποθετηθούν αυτόνομοι ανιχνευτές καπνού, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην οροφή και θα καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τα τ.μ. της

επιφάνειας των υπνοδωματίων και της κουζίνας.

Τέλος, το ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης θα πρέπει να διαθέτει φωτιστικό ασφαλείας σε όλες τις εξόδους του καθώς και σήμανση διαφυγής.

Επίσης, κάθε ακίνητο που μισθώνεται βραχυχρόνια, θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικό Μυοκτονίας και Απεντόμωσης από αδειοδοτημένες προς τούτο εταιρείες.

Τέλος, στο ακίνητο θα πρέπει να υπάρχει κατάλογος με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης, ώστε οι ένοικοι να έχουν άμεση πρόσβαση σε βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.