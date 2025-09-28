Βραχυχρόνια μίσθωση: Ποια ακίνητα θα διαγράφονται αυτόματα μετά την 1η Οκτωβρίου

Σε εφαρμογή τίθεται από 1η Οκτωβρίου η νέα νομοθεσία του υπουργείου Τουρισμού για τη βραχυχρόνια μίσθωση.

«Ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες, σημαίνει μέτρο, ισορροπία και τήρηση νομιμότητας» ανέφερε η υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης (25/9) που παραχώρησε για το νέο θεσμικό πλαίσιο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, όπως διατυπώθηκε στον νόμο του υπουργείου Τουρισμού (Ν. 5170/2025) που τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025 και το οποίο όπως είπε «στοχεύει σε αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς και συμβάλλει στην κάλυψη της ανάγκης για την αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση».

Στην κατεύθυνση αυτή, για το τρέχον έτος καθώς και για το 2026, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός, δεν επιτρέπεται νέα εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, στο 1ο, στο 2ο και το 3ο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας.

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για την εφαρμογή του νέου νόμου, η κα Κεφαλογιάννη επισήμανε και τις υψηλές επιδόσεις που καταγράφει ο τουρισμός διατηρώντας τη δυναμική του με όλα τα νέα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο και θα πρέπει να διασφαλίζεται στο μέλλον με αναγκαίες επιλογές και αποφάσεις.

Όπως τόνισε η υπουργός, «το νέο πλαίσιο είναι ξεκάθαρο ορίζοντας κανόνες ώστε ο ανταγωνισμός να λειτουργεί δίκαια για όλους και να διασφαλιστεί βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θεσπίζει σαφείς κανόνες ποιοτικών κριτηρίων και νομιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη αύξηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας η οποία αποτελεί μέρος της τουριστικής προσφοράς. Για αυτό και η Κυβέρνηση αναγνωρίζει έμπρακτα την ανάγκη διασφάλισης περιβάλλοντος υγιούς ανταγωνισμού στο χώρο της φιλοξενίας. Επιδιώκεται να αμβλυνθεί η πίεση που ασκείται από τις αυξημένες ταξιδιωτικές ροές, σε ορισμένους προορισμούς, αλλά και η συνεισφορά στην υγιή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των προορισμών, προωθώντας την ισορροπημένη προσφορά σε φιλοξενία αλλά και σε στέγαση κατοίκων, εργαζόμενων κλπ».

Η υπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι «οι νέες ρυθμίσεις συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων για ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος συνεχίζει να καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις, καθώς τα έως τώρα στοιχεία για το 2025 καταδεικνύουν ότι θα είναι μία ακόμη θετική χρονιά. Ήδη στο πρώτο επτάμηνο του έτους, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12,5%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ενώ και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, σε επίπεδο επικράτειας, σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με την περσινή χρονιά-ρεκόρ. Το σημαντικό όμως είναι, ότι διατηρείται η δυναμική επέκτασης της τουριστικής δραστηριότητας στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής, τους πλάγιους και χειμερινούς μήνες, κάτι που αποτελεί βασική επιδίωξη της στρατηγικής μας».

Βραχυχρόνια μίσθωση: Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται είτε από μικτά κλιμάκια του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ είτε αυτοτελώς από κάθε υπηρεσία. Μάλιστα, αυτοτελώς μπορούν να μπαίνουν και πρόστιμα εφόσον δεν τελούνται οι προδιαγραφές.

Ήδη εστάλη αυτοματοποιημένο μήνυμα τόσο προς τα φυσικά όσο και προς τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ακινήτων, για να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις από 1η Οκτωβρίου.

«Το μήνυμα ενημέρωνε λεπτομερώς τα πρόσωπα τι πρέπει να έχει ο φάκελος και ότι πρέπει να τον τηρούν».

Το πρώτο χρονικό διάστημα, από 1η Οκτωβρίου, θα γίνει ένα πρώτο ξεκαθάρισμα στους χώρους κύριας χρήσης που είναι μια πολύ βασική προδιαγραφή. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αναδειχθούν τα ακίνητα που απομένουν γιατί διαθέτουν τις προϋποθέσεις που ζητούνται και εισάγει η νομοθεσία.

Κατόπιν, αρχίζουν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι αλλά και οι έλεγχοι μετά από καταγγελίες.

«Την επόμενη εβδομάδα, όταν ξεκινάει η ισχύς του νόμου, αυτομάτως όλα τα ακίνητα που είναι μη κύριας χρήσης, θα διαγραφούν από την πλατφόρμα. Άρα, θα πρέπει να το γνωρίζει όποιος νοικιάζει ακίνητο που δεν είναι κύριας χρήσης, που δεν έχει νομιμοποιηθεί από την πολεοδομική διαδικασία, από 1η Οκτωβρίου απαγορεύεται η εκμίσθωσή του. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να τηρείται από όλους. Και βεβαίως την ίδια, θα πρέπει να τηρείται μια σειρά από άλλες προδιαγραφές» δήλωσε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο και δώσαμε μήνες προσαρμογής ώστε ο καθένας να μπορεί να ενημερωθεί από 1η Οκτωβρίου. Αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα, ο νόμος ισχύει για όλους και αυτό σημαίνει ότι είναι μόνο όποιος διαθέτει ακίνητο κύριας χρήσης, μπορεί- εκεί πού επιτρέπεται- μπορεί να το μισθώνει σε βραχυχρόνια μίσθωση. Για αυτό δώσαμε και τον χρόνο της προσαρμογής. Κάποιοι ανακάλυψαν ξαφνικά τι ισχύει τον Μάιο και έλεγαν ''πριν την τουριστική περίοδο, φέρνετε νέους κανόνες''. Μα αν δεν ενημερώνεστε τι προβλέπουν οι νόμοι που ψηφίζονται τον Ιανουάριο και περιμένετε να μάθετε τους κανόνες όταν ξεκινάει η περίοδος αιχμής, δεν είναι κάτι που συζητιέται».

Όσοι διαθέτουν ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση, θα ενημερώνονται 10 ημέρες πριν ότι θα ακολουθήσει έλεγχος «και δεν θα υπάρχει κανένα περιθώριο για να μην ανοίγουν πόρτες και να μην συμμορφώνονται με την άσκηση ελέγχου».

Βραχυχρόνια μίσθωση: Τα πρόστιμα

Το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση, όπως αν δεν άνοιξες την πόρτα ή δεν τηρείται κάποια λειτουργική προδιαγραφή.

Το πρόστιμο αυτό πολλαπλασιάζεται εφόσον υποπέσει κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ίδια παράβαση πολλάκις.

Το ότι υπήρξε χρονικό διάστημα από τη νομοθέτηση έως την εφαρμογή, «ήταν για να μπορέσει να προσαρμοστεί η αγορά στα νέα δεδομένα».

Για τους ελέγχους, έχουν σχεδιαστεί προσλήψεις και σημειώνεται πως «τα ακίνητα κύριας χρήσης δεν είναι η κύρια κατοικία. Τα κύριας χρήσης είναι με βάση την πολεοδομική νομοθεσία».

Η πλατφόρμα όπου είναι τα ακίνητα, είναι της ΑΑΔΕ η οποία κάνει τη διασταύρωση των στοιχείων διότι το ακίνητο που μέχρι στιγμής δεν υπήρχε ζήτημα αν είναι κύριας χρήσης ή μη κύριας χρήσης, έχει εγγραφεί στην πλατφόρμα. Και η ΑΑΔΕ μπορεί με βάση πώς δηλώνεται το ακίνητο, θα δει αν είναι κύριας χρήσης ή όχι. Άρα ό,τι δεν δηλώνεται ως κύριας χρήσης, θα φεύγει από την πλατφόρμα. Και βεβαίως θα ειδοποιηθούν και οι πλατφόρμες όπου έχουν τα ακίνητα αυτά, ότι δηλαδή από 1η Οκτωβρίου δεν επιτρέπεται να μισθώνονται βραχυχρόνια. Επίσης, θα ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης.

Όσο αφορά στους ελέγχους, αφού ο ιδιοκτήτης έχει ενημερωθεί δέκα ημέρες πριν, ακόμα κι αν υπάρχει άτομο μέσα, θα γίνεται κανονικά. «Άλλο όταν σφραγίζεται ένα κατάλυμα και άλλο όταν ελέγχεται. Βεβαίως και μπορεί να είναι μέσα ο πελάτης».

Δείτε ΕΔΩ τον νέο οδηγό της ΑΑΔΕ με τις 62 ερωταπαντήσεις