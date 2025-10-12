Αλλαγές στη βραχυχρόνια μίσθωση έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.

Και η νέα εποχή των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα ξεκίνησε με αποχωρήσεις. Από την 1η Οκτωβρίου, που τέθηκε σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα καταλύματα τύπου Airbnb, δεκάδες ιδιοκτήτες σε τουριστικές περιοχές αποφάσισαν να «κατεβάσουν ρολά» αντί να αναλάβουν το κόστος συμμόρφωσης με τις αυστηρές προδιαγραφές του νόμου.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η διαδικασία συμμόρφωσης αποδεικνύεται εξαιρετικά δαπανηρή: για ένα μικρό διαμέρισμα το κόστος κυμαίνεται από 5.000 έως 8.000 ευρώ, ενώ για βίλες και μεγάλες κατοικίες μπορεί να ξεπεράσει τα 15.000 ευρώ. Στα έξοδα περιλαμβάνονται ασφαλιστικές καλύψεις, πυρασφάλεια, ενεργειακές αναβαθμίσεις, πιστοποιήσεις και τεχνικές παρεμβάσεις που προβλέπει ο νόμος 5170/2025.

Αρκετοί ιδιοκτήτες επιλέγουν να αποσύρουν προσωρινά τα ακίνητά τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα και τους ελέγχους που ξεκίνησαν ήδη στα τέλη Σεπτεμβρίου. Υπολογίζεται ότι το 15% έως 20% των καταχωρίσεων σε πλατφόρμες όπως Airbnb, Booking και VRBO έχουν ήδη «παγώσει» ενόψει της επόμενης τουριστικής σεζόν.

Βραχυχρόνια μίσθωση: Γιατί «δεν ευθύνεται ο μεγάλος αριθμός τους» για την αύξηση στα ενοίκια

Μάλιστα, για τις αλλαγές στη βραχυχρόνια μίσθωση είχε μιλήσει πριν από δύο εβδομάδες στο ΕΡΤΝews και την εκπομπή UPDATE, o πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, Ανδρέας Χίου. «Το να έχουμε δηλαδή μια ασφάλεια αστικής ευθύνης για ζημιές και ατυχήματα, να έχουμε έναν πυροσβεστήρα, ένα φαρμακείο, να υπάρχουν πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου για ρελέ διαφυγής, πιστοποιητικό απεντόμωσης και μυοκτονίας κτλ.» ανέφερε αρχικά.

Ο κ. Χίου είχε χαρακτηρίσει τις αλλαγές καλοδεχούμενες, αναφέροντας, δε, πως η αναλογία των κλινών που προσφέρονται αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα είναι στο 60/40 υπέρ της βραχυχρόνιας μίσθωσης, κάτι που, όπως είπε, σημαίνει ότι «στην Ελλάδα η βραχυχρόνια μίσθωση φέρνει τον μισό τουρισμό. Κι επειδή μιλάμε για πληρότητες και τα ξενοδοχεία δουλεύουν με πληρότητες 90-95%, αυτό σημαίνει ότι εάν δεν υπήρχε βραχυχρόνια μίσθωση, πολύ απλά ο τουρισμός θα ήταν στο μισό γιατί δεν θα υπήρχαν ξενοδοχεία να τον καλύψουν. Άρα και τα έσοδα του κράτους».

Κληθείς να σχολιάσει την άποψη ότι ο μεγάλος αριθμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων- 250.000 σε όλη την Ελλάδα, 80.000 στην Αττική, 14.000 στην Αθήνα- ευθύνεται για την αύξηση των ενοικίων, ο κ. Χίου δεν συμφώνησε, επικαλούμενος μεταξύ άλλων και πρόσφατη μελέτη σύμφωνα με την οποία η βραχυχρόνια μίσθωση ευθύνεται μόνο κατά 0,4% στην στεγαστική κρίση.

«Ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή βγαίνουν τα μισά ακίνητα στην Αθήνα. Βγαίνουν από τη βραχυχρόνια και πάνε σε μακροχρόνια. Μιλάμε δηλαδή για 6 -7.000 ακίνητα. Πιστεύετε ότι τέτοια ακίνητα, εξοπλισμένα και ανακαινισμένα θα είναι φτηνά; Όχι φυσικά. Ποιος το πιστεύει αυτό; Θα είναι πανάκριβα. Άρα λοιπόν, κανείς δεν θα μπορεί να τα νοικιάσει όπως και τώρα. Και τώρα υπάρχουν ακίνητα. Αν μπείτε σε ένα site αγγελιών θα δείτε ότι υπάρχουν 6-7.000 διαθέσιμα διαμερίσματα. Δεν τα νοικιάζει κανείς γιατί οι τιμές είναι ακριβές», εξήγησε ο κ. Χίου προσθέτοντας ότι «το θέμα δεν είναι ότι έχουν ακριβύνει τα ενοίκια. Τα ενοίκια φτάσανε εκεί που ήταν προ οικονομικής κρίσης. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν ανεβεί οι μισθοί».

«Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα πρέπει να εστιαστεί στο να πρέπει να δοθούν κάποια εισοδήματα παραπάνω στους μισθωτούς για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στην ελεύθερη αγορά της μίσθωσης», κατέληξε ο κ. Χίου επισημαίνοντας ότι πρέπει να φτιάξει μια σωστή κοινωνική πολιτική στέγασης.

Σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι κατοικίες που διατίθενται αποκλειστικά για βραχυχρόνιες μισθώσεις, αντιστοιχούν μόλις στο 0,4% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η επίδραση της Airbnb στην αγορά κατοικίας είναι ελάχιστη.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2025, υπογραμμίζει ότι η διαθεσιμότητα κατοικιών επηρεάζεται σημαντικά λιγότερο από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε σχέση με τα 2,28 εκατομμύρια κενά σπίτια που υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή στη χώρα. Παράλληλα τα δεδομένα δείχνουν ότι η Airbnb έχει συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία δημιουργώντας δραστηριότητα ύψους 3,25 δισεκατομμυρίων ευρώ και υποστηρίζοντας περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίαςτο 2023.