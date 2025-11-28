Black Friday: Πλήθος στην Ερμού, αλλά χαμηλές αγορές

Μεγάλη ήταν η κίνηση στον πεζόδρομο της Ερμού το απόγευμα της Παρασκευής για τη Black Friday, όμως η εικόνα μέσα στα καταστήματα δεν θύμιζε ανάλογη αγοραστική διάθεση. Όπως ανέφεραν στο ERTNews δέκα καταστηματάρχες, ο κόσμος «βγαίνει, χαζεύει, δοκιμάζει», αλλά οι αγορές παραμένουν περιορισμένες.

Παρά το γεγονός ότι οι προσφορές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι έμποροι κάνουν λόγο για υποτονική κίνηση στα ταμεία. Η πλειονότητα των εκπτώσεων κινείται στο 20%-30%, ενώ μικρότερος αριθμός καταστημάτων προσφέρει μειώσεις 50% και άνω. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, πολλοί καταναλωτές είχαν ήδη εκμεταλλευτεί τις προσφορές των προηγούμενων ημερών, μειώνοντας τη δυναμική της σημερινής αγοράς.

Οι εκπτώσεις, ωστόσο, συνεχίζονται και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα αναμένονται ενισχυμένες online προσφορές για αγορές μέσω διαδικτύου.

Η Black Friday στην Αθήνα καταγράφει για μία ακόμη χρονιά μεγάλη προσέλευση, αλλά και εμφανή διστακτικότητα στο καλάθι των αγορών, στοιχείο που επιβεβαιώνει την περιορισμένη καταναλωτική δύναμη των νοικοκυριών.