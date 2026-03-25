Βενζίνη: Σημάδια σταθεροποίησης - Αναμένεται μικρή υποχώρηση στην τιμή της

Σημάδια επιβράδυνσης καταγράφονται στη χονδρική τιμή της βενζίνης, καλλιεργώντας συγκρατημένες προσδοκίες για μια περιορισμένη αποκλιμάκωση και στις τιμές της αντλίας τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ύστερα από σχεδόν έναν μήνα συνεχών αυξήσεων, με τη βενζίνη να έχει ενισχυθεί συνολικά κατά περίπου 28 λεπτά το λίτρο, σημειώθηκε για πρώτη φορά μια μικρή διόρθωση, της τάξης του ενός λεπτού, στις τιμές των διυλιστηρίων. Το αν αυτή η τάση θα συνεχιστεί και θα φτάσει έως τον τελικό καταναλωτή παραμένει ανοιχτό.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Θέμης Κιούρτζης, οι προβλέψεις σε αυτή τη συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολες. «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη κατάσταση, όπου δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για την πορεία των τιμών», τονίζει.

Βενζίνη: Στα 2,08 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης

Στην πράξη, η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται πλέον κοντά στα 2,08 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας αισθητά το κόστος μετακίνησης. Υπολογίζεται ότι κάθε οδηγός επιβαρύνεται μηνιαίως κατά 25 έως 30 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Η πίεση αυτή είναι ήδη ορατή στην καθημερινότητα. Καταναλωτές περιγράφουν σημαντική αύξηση στο κόστος ανεφοδιασμού, με ένα γέμισμα που παλαιότερα κόστιζε περίπου 50 ευρώ να φτάνει πλέον ακόμη και τα 70 ή 80 ευρώ. Το κλίμα δυσαρέσκειας είναι έντονο, καθώς η άνοδος των τιμών επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα.

Ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο τις τελευταίες ημέρες έχει ξεπεράσει σε τιμή την αμόλυβδη. Για εργαζόμενους με χαμηλά ημερομίσθια, το κόστος γίνεται πλέον δυσβάστακτο, με αρκετούς να επισημαίνουν ότι τα καθημερινά έξοδα καυσίμων «αγγίζουν» το σύνολο σχεδόν του μεροκάματου.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, προσδοκίες δημιουργούν τα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ενεργοποιηθούν από την 1η Απριλίου. Προβλέπεται οριζόντια επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και ενίσχυση έως 36 λεπτών για την αμόλυβδη μέσω της ψηφιακής κάρτας fuel pass.

Ωστόσο, η ενίσχυση αυτή εκτιμάται ότι θα καλύπτει περίπου ένα γέμισμα κάθε δύο μήνες, χωρίς να μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως τις αυξήσεις που έχουν προηγηθεί.

Συνολικά, η αγορά καυσίμων δείχνει να σταθεροποιείται μετά τις πρόσφατες αυξήσεις, όμως η περαιτέρω πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις. Οι καταναλωτές, προς το παρόν, παραμένουν σε αναμονή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ