Αύξηση κατώτατου μισθού: Τα επιδόματα που συμπαρασύρει - Τι ισχύει για δώρο Πάσχα

Στα 920 ευρώ μεικτά θα αυξηθεί -από 1η Απριλίου 2026- ο κατώτατος μισθός, όπως ανακοίνωσε αρχικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και παρουσίασε αναλυτικά με παραδείγματα η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Πρόκειται, στην ουσία, για αύξηση 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό (4,55%), ο οποίος διαμορφώνεται από τα 880 στα 920 ευρώ, καθώς και για αντίστοιχη αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου από 39,30 ευρώ σε 41,09 ευρώ, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2026.

Έτσι, η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 ανέρχεται στα 270 ευρώ μηνιαίως και 3.780 ετησίως (δηλ. από 4,2 έως 5,8 επιπλέον μισθοί), αύξηση 41,54% και η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στη 12η θέση μεταξύ των 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

Αύξηση κατώτατου μισθού: Τα επιδόματα που συμπαρασύρει

Η αύξηση αφορά άμεσα περίπου 700.000 θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, όλους όσοι λαμβάνουν επιδόματα συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό - όπως τα επιδόματα μητρότητας, γονικής άδειας και ανεργίας- καθώς επίσης και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι επίσης θα δουν αύξηση στον μισθό τους.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού έμμεσα συμπαρασύρει αυξητικά και τον μέσο μισθό, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», για το 2025 ανήλθε στα 1.516 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη αύξηση στον κατώτατο μισθό η οποία, σε συνδυασμό με τη σημαντική τόνωση της απασχόλησης, με την αύξηση των εισοδημάτων που απορρέει από την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε 2.000.000 και πλέον εργαζόμενους, με το νέο ευνοϊκό πλαίσιο για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και με τη μείωση του φόρου εισοδήματος, συμβάλλει στη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων.

Αύξηση κατώτατου μισθού: Τι ισχύει για το δώρο Πάσχα

Εργατολόγος, μιλώντας νωρίτερα στο Mega, στάθηκε στο τι αλλάζει με την καταβολή του δώρου Πάσχα, μετά την ανακοίνωση αύξησης του κατώτατου μισθού.

Σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «η νομοθεσία ορίζει ότι το δώρο Πάσχα 2026 πληρώνεται με βάση τον μισθό, που παίρνει κάποιος 15 ημέρες πριν την ημέρα καταβολής του επιδόματος».

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονται έως και την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα, δηλαδή στις 28 Μαρτίου 2026, και δεν λαμβάνεται υπόψη η αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από 1 Απριλίου.

βάση τις αποδοχές που καταβάλλονται έως και την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα, δηλαδή στις 28 Μαρτίου 2026, και δεν λαμβάνεται υπόψη η αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από 1 Απριλίου.