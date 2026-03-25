Αύξηση κατώτατου μισθού: Τα δύο βασικά σενάρια - Τι αλλάζει από 1η Απριλίου

Την αύξηση του κατώτατου μισθού θα εισηγηθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η νέα αύξηση αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, ενώ στόχος παραμένει ο βασικός μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ το 2027.

Αύξηση κατώτατου μισθού: Τα επικρατέστερα σενάρια

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα βασικά σενάρια είναι:

Σενάριο 1:

Αύξηση 30 ευρώ, δηλαδή από 880 σε 910 μικτά και περίπου 765 καθαρά.

Σενάριο 2:

Αύξηση 40 ευρώ, δηλαδή από 880 σε 920 μικτά και περίπου 772 καθαρά.

Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις με τριετίες (με κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ)

Με 1 τριετία: περίπου 1.016 ευρώ

Με 2 τριετίες: περίπου 1.117 ευρώ

Με 3 τριετίες: έως 1.230 ευρώ

Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις και στο Δημόσιο

Με το νέο πλαίσιο που ισχύει, επηρεάζονται και εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή «Συνδέσεις»: