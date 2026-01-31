Αυξήσεις στον μισθό: Γιατί πολλοί γονείς δεν είδαν διαφορά

Αρκετοί εργαζόμενοι γονείς διαπίστωσαν ότι η αύξηση στον μισθό τους ήταν μικρότερη από αυτή που ανέμεναν -ή ακόμη και ανύπαρκτη κατά περιπτώσεις -παρά το γεγονός ότι από τον Ιανουάριο εφαρμόζεται η νέα φορολογική κλίμακα.

Γιατί πολλοί γονείς δεν είδαν την αύξηση στον μισθό τους;

Φοροτεχνικός εξηγεί στο Mega, τι μπορεί να έχει προκύψει και τι προτείνει να πρέπει να κάνουν.

Όπως σημείωσε ο Χρήστος Βούκας, «καλό θα ήταν να επικοινωνήσουν με τα λογιστήρια των επιχειρήσεων όπου εργάζονται, μήπως δεν έχουν λάβει σωστά τα δεδομένα που χρειάζονται, αν έχουν για παράδειγμα ένα δύο ή περισσότερα παιδιά. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τον φόρο που έχει παρακρατηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, εξηγεί ο φοροτεχνικός «μπορεί να μην είδαν κάποια διαφορά στην τσέπη αλλά θεωρώ του χρόνου, δηλαδή σε χρόνο που θα πρέπει να κλείσει το 2026, θα έχει ολοκληρωθεί το διάστημα που θα παίρνει τον μισθό με αύξηση παραπάνω ή περισσότερα χρήματα, για να φανεί στην επιστροφή του φόρου, που θα προκύψει αργότερα, ο φόρος που θα έχει παρακρατηθεί».