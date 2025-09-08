Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο τον Απρίλιο του 2025 - Από τον Οκτώβριο στους ένστολους

Αύξηση στους μισθούς τους θα δουν από τον ερχόμενο Απρίλιο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως προβλέπει η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Την ίδια ώρα, τον Απρίλιο του 2026 αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός. Σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ (από 830 ευρώ πέρυσι) και ο στόχος είναι να αυξηθεί στα 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027.

Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ ανέρχεται σε 35,4%.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού φέρνει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων.

Ακόμη, ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζοντίως τον Απρίλιο του 2026 αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Όσο για την αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι μια απόφαση που θα οριστικοποιηθεί κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Προβλέπεται ακόμη, η αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 153 εκατ. ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι έχουν εξοικονομηθεί σε ετήσια βάση περίπου 77 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Αφορά περίπου 75.500 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 120 εκατ. ευρώ, και αφορά περίπου 76.000 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.

Αύξηση αποζημίωσης αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα δίδακτρα τέκνων με ετήσιο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Αναγνώριση μισθολογικά, κατ’ αναλογία του μεταπτυχιακού, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ