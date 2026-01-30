Αυξήσεις για 2 εκατ. εργαζόμενους: Ποιοι κερδίζουν έως και δύο μισθούς

Αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους βλέπουν από σήμερα περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, καθώς στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου αποτυπώνονται για πρώτη φορά οι αλλαγές της νέας φορολογικής κλίμακας που ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η μεταρρύθμιση στοχεύει κυρίως στη στήριξη χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, με τους νέους εργαζόμενους και τις οικογένειες με παιδιά να αναδεικνύονται στους μεγάλους κερδισμένους.

Η βασική αλλαγή αφορά την οριζόντια μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά τουλάχιστον δύο μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ. Έτσι, ο συντελεστής για εισοδήματα 10.000 - 20.000 ευρώ διαμορφώνεται στο 20% από 22%, για το κλιμάκιο 20.000 - 30.000 ευρώ στο 26% από 28% και για τα εισοδήματα 30.000 - 40.000 ευρώ στο 34% από 36%.

Αυξήσεις μισθών: Νέοι και οικογένειες στο επίκεντρο

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, «ευνοημένοι» από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, είναι οι εργαζόμενοι έως 25 ετών, καθώς για εισόδημα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος.

Για την ηλικιακή ομάδα 26 - 30 ετών, ο φορολογικός συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ πέφτει στο 9%.

Παράλληλα, προβλέπονται επιπλέον μειώσεις φόρου για γονείς, με δύο μονάδες λιγότερο φόρο ανά εξαρτώμενο τέκνο. Οι τρίτεκνοι φορολογούνται με τον κατώτατο συντελεστή 9% έως τις 20.000 ευρώ, ενώ για τους πολύτεκνους ο φόρος μηδενίζεται στο ίδιο εισοδηματικό όριο.

Σε ετήσια βάση, το όφελος μπορεί να φτάσει ακόμη και έναν ή δύο επιπλέον μισθούς, ειδικά για ζευγάρια με παιδιά, καθώς οι ελαφρύνσεις ισχύουν ξεχωριστά για κάθε γονέα.

Ενδεικτικά παραδείγματα

25χρονη εργαζόμενη με καθαρό μισθό 980 ευρώ θα δει αύξηση 91 ευρώ τον μήνα, με ετήσιο όφελος σχεδόν 1,3 μισθούς.

28χρονος μισθωτός με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση 100 ευρώ, δηλαδή περίπου έναν επιπλέον μισθό τον χρόνο.

Ζευγάρι τριτέκνων στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να δει συνολική ετήσια αύξηση εισοδήματος που ξεπερνά τις 3.000 ευρώ.

Πολύτεκνος εργαζόμενος με καθαρό μισθό 1.809 ευρώ θα έχει αύξηση 293 ευρώ τον μήνα, με ετήσιο όφελος περίπου δύο μισθούς.

Υπενθυμίζεται ότι αυξήσεις από τη νέα φορολογική κλίμακα είχαν ήδη δει τις προηγούμενες εβδομάδες οι συνταξιούχοι, καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι.