Αυξάνεται το αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα: Πόσο φτάνει

Αυξάνεται το αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1.1.2026, καλύπτοντας όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού.

Αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα: Πόσο αυξάνεται

Όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός σε σχετική ανάρτηση, «αν δουλεύεις σεζόν το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει.

Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα αυξάνεται. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ τον μήνα στα tips. Στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.

Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στις περιοδείες μου. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips από τα 300 ευρώ τον μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά.

Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ τον μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ, για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες τον χρόνο. Αλλα, προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση.

Ετσι για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες τον χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1.1.2026, άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού.

Εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουνε σεζόν».