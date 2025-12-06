Αυτός ο δήμος στην Ελλάδα δίνει στεγαστικό επίδομα σε υπαλλήλους του

Στεγαστικό επίδομα για τη στήριξη υπαλλήλων που υπηρετούν στην Αστυπάλαια, αποφάσισε να χορηγήσει η δημοτική Αρχή του νησιού.

Συγκεκριμένα με το μηνιαίο ποσό των 600 ευρώ θα ενισχυθούν οι γιατροί και με 200 ευρώ οι μόνιμοι υπάλληλοι του δήμου, ενώ επί της αρχής το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση επιδόματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

«Με τις παροχές αυτές, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις διαβίωσης και την προσέλκυση προσωπικού που στηρίζει καθημερινά την τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, της υγείας και της εκπαίδευσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ