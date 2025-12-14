Αυτοί είναι οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο σήμερα

Η παγκόσμια λίστα των δισεκατομμυριούχων συνεχίζει να αλλάζει ρυθμούς, αντανακλώντας τις μεγάλες ανακατατάξεις στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με τη real-time κατάταξη του Forbes, οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο συγκεντρώνουν περιουσίες που ξεπερνούν συνολικά το ένα τρισεκατομμύριο ευρώ, με την κυριαρχία των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών να παραμένει αδιαμφισβήτητη.

1. Έλον Μασκ (περίπου 444 δισ. ευρώ)

Η εκρηκτική άνοδος της περιουσίας του Έλον Μασκ συνδέεται με την κυριαρχία του σε κομβικούς τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας. Η Tesla αποτελεί τον κύριο μοχλό της περιουσίας του, με τη χρηματιστηριακή της αξία να στηρίζεται τόσο στην παγκόσμια στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα όσο και στις προσδοκίες για τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης.

Παράλληλα, η SpaceX έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό εταίρο κρατών και διαστημικών οργανισμών, με μακροχρόνια συμβόλαια που την καθιστούν τον πιο πολύτιμο ιδιωτικό διαστημικό όμιλο παγκοσμίως. Οι επενδύσεις του σε AI και ψηφιακές πλατφόρμες συμπληρώνουν ένα χαρτοφυλάκιο που τον διατηρεί μακράν πρώτο στη λίστα.

2. Λάρι Πέιτζ (περίπου 237 δισ. ευρώ)

Ο συνιδρυτής της Google εξακολουθεί να αποκομίζει τεράστια οφέλη από την κυρίαρχη θέση της Alphabet στο παγκόσμιο ψηφιακό οικοσύστημα. Τα έσοδα από τη διαφήμιση, το cloud και τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν τη βάση της περιουσίας του, ενώ οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις της εταιρείας σε καινοτόμες τεχνολογίες συνεχίζουν να ενισχύουν την αποτίμησή της.

3. Λάρι Έλισον (περίπου 232 δισ. ευρώ)

Η περιουσία του Λάρι Έλισον παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την Oracle, η οποία έχει επανατοποθετηθεί δυναμικά στον χώρο του cloud computing και των επιχειρησιακών βάσεων δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια, η στροφή της εταιρείας σε υποδομές cloud και AI έχει ενισχύσει τη χρηματιστηριακή της αξία, ενώ οι προσωπικές του επενδύσεις σε ακίνητα και τεχνολογία συμπληρώνουν την εικόνα.

Λάρι Έλισον / Φωτ: EPA, αρχείου

4. Τζεφ Μπέζος (περίπου 226 δισ. ευρώ)

Ο ιδρυτής της Amazon εξακολουθεί να επωφελείται από τη δεσπόζουσα θέση της εταιρείας στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στο cloud μέσω της Amazon Web Services. Παρότι έχει αποχωρήσει από την εκτελεστική διοίκηση, η αξία των μετοχών του παραμένει καθοριστική για την περιουσία του, ενώ η Blue Origin και οι επενδύσεις του στα media και την τεχνολογία διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

5. Σεργκέι Μπριν (περίπου 219 δισ. ευρώ)

Όπως και ο Λάρι Πέιτζ, ο συνιδρυτής της Google αντλεί τη δύναμή του από την Alphabet, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Η στρατηγική τοποθέτηση της εταιρείας στον πυρήνα της ψηφιακής οικονομίας διασφαλίζει τη διαχρονική αύξηση της περιουσίας του.

Σεργκέι Μπριν / Φωτ: EPA, αρχείου

6. Μαρκ Ζούκερμπεργκ (περίπου 202 δισ. ευρώ)

Η εντυπωσιακή ανάκαμψη της Meta τα τελευταία χρόνια έχει επαναφέρει τον Ζούκερμπεργκ στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας. Η στροφή στην τεχνητή νοημοσύνη, η εξυγίανση του κόστους και η σταθερή κερδοφορία των Facebook, Instagram και WhatsApp έχουν ενισχύσει κατακόρυφα την αποτίμηση της εταιρείας, παρά τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στο metaverse.

7. Μπερνάρ Αρνό (περίπου 176 δισ. ευρώ)

Ο μοναδικός Ευρωπαίος στο top 10 οφείλει την περιουσία του στον όμιλο LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), τον μεγαλύτερο παγκοσμίως στον χώρο της πολυτέλειας. Μάρκες όπως Louis Vuitton, Dior και Moët έχουν διατηρήσει ισχυρή ζήτηση ακόμη και σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, καθιστώντας τον Αρνό κυρίαρχη φιγούρα της παγκόσμιας αγοράς πολυτελών αγαθών.

Μπερνάρ Αρνό / Φωτ: EPA, αρχείου

8. Τζένσεν Χουάνγκ (περίπου 144 δισ. ευρώ)

Η εκτόξευση της Nvidia στον πυρήνα της παγκόσμιας επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης έχει μετατρέψει τον ιδρυτή της σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Τα chips της εταιρείας αποτελούν βασική υποδομή για data centers και εφαρμογές AI, οδηγώντας σε πρωτοφανή αύξηση εσόδων και αποτίμησης.

9. Γουόρεν Μπάφετ (περίπου 138 δισ. ευρώ)

Ο «μάντης της Ομάχα» συνεχίζει να ξεχωρίζει ως ο κατεξοχήν επενδυτής μακράς πνοής. Μέσω της Berkshire Hathaway, η περιουσία του βασίζεται σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει ασφαλιστικές εταιρείες, ενέργεια, σιδηροδρόμους και μετοχές κολοσσών όπως η Apple, διατηρώντας σταθερή αξία σε βάθος δεκαετιών.

Γουόρεν Μπάφετ / Φωτ: EPA, αρχείου

10. Μάικλ Ντελ (περίπου 137 δισ. ευρώ)

Η άνοδος της περιουσίας του Μάικλ Ντελ συνδέεται με τη στρατηγική επανατοποθέτηση της Dell Technologies στον χώρο των εταιρικών υποδομών, των data centers και του cloud. Μετά την επαναφορά της εταιρείας στο χρηματιστήριο, η αυξημένη ζήτηση για επιχειρησιακές λύσεις πληροφορικής έχει ενισχύσει σημαντικά την καθαρή του αξία.