Αυστηροί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στο Αιγαίο – Πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικές περιοχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση «Θέρος» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με δεκάδες ελέγχους σε καταστήματα και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, και ιδιαίτερη έμφαση στους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Κλιμάκια ελεγκτών «σαρώνουν» το Αιγαίο, την ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη, εντοπίζοντας σοβαρές φορολογικές παραβάσεις. Όπου διαπιστώνονται παρατυπίες, επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων για δύο ή και περισσότερες ημέρες, ενώ οι έλεγχοι αφορούν και προηγούμενες χρήσεις.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Μύκονος: Κατάστημα λαϊκής τέχνης δεν είχε εκδώσει αποδείξεις αξίας 107.000 ευρώ (2021-2022), με ΦΠΑ 26.000 ευρώ που δεν αποδόθηκε. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και 48ωρο λουκέτο.

Μύκονος: Ιταλικό εστιατόριο δεν εξέδωσε το 2021 απόδειξη 28.000 ευρώ, με ΦΠΑ 4.000 ευρώ που δεν αποδόθηκε. Πρόστιμο 2.000 ευρώ και διήμερη αναστολή λειτουργίας.

Πάρος & Μήλος: Έξι επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων δεν εξέδωσαν αποδείξεις 18.000 ευρώ, με ΦΠΑ 4.350 ευρώ. Επιβλήθηκαν πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις.

Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά, Λέσβος: Κυρίως επιχειρήσεις εστίασης εντοπίστηκαν να λειτουργούν χωρίς να εκδίδουν φορολογικά παραστατικά.

Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε περιοχές όπου η παραβατικότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

