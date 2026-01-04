Αντίστροφη μέτρηση για τις χειμερινές εκπτώσεις: Μέχρι πότε διαρκούν

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων στα εμπορικά καταστήματα, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να κάνουν αγορές σε πιο προσιτές τιμές.

Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν την Κυριακή 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν περισσότερο από 15 ημέρες. Συγκεκριμένα, η εκπτωτική περίοδος θα είναι σε ισχύ από τις 12 Ιανουαρίου έως και τις 27 Φεβρουαρίου, προσφέροντας αρκετό χρονικό περιθώριο των 16 ημερών για αγορές σε ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρικές συσκευές και άλλα είδη.

Για το διάστημα των εκπτώσεων, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά και τις Κυριακές και συγκεκριμένα, τη 19η και την 26η Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

Οι χειμερινές εκπτώσεις αποτελούν μία από τις πιο αναμενόμενες περιόδους της αγοράς, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους επαγγελματίες του εμπορίου, καθώς συνδυάζουν μεγάλες προσφορές με αυξημένη αγοραστική κίνηση.

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισημαίνει στους καταναλωτές μερικά από τα δικαιώματά τους, κατά τη διάρκεια των εκπτωτικών περιόδων, με σκοπό την ασφαλέστερη και συνετή διενέργεια των αγορών: