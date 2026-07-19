Ανοικτά σήμερα τα μαγαζιά για τις θερινές εκπτώσεις: Το ωράριο λειτουργίας

Στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά σήμερα.

Η λειτουργία τους είναι προαιρετική και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνιστάται στους καταναλωτές να ελέγχουν το ωράριο της επιχείρησης που σκοπεύουν να επισκεφθούν.

Ως προς το ωράριο, το γενικό πλαίσιο προβλέπει δυνατότητα λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, οι κατά τόπους εμπορικοί σύλλογοι μπορούν να προτείνουν διαφορετικό ωράριο. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχει προταθεί η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες αναμένεται να παραμείνουν ανοικτά έως τις 20:00.

Ανοικτά καταστήματα σήμερα: Τι πρέπει να αναγράφεται στις εκπτώσεις

Οι εμπορικές επιχειρήσεις προσδοκούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει ώθηση στην αγορά, σε μια περίοδο που θεωρείται καθοριστική για την πορεία του λιανεμπορίου έως το τέλος του έτους.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, πάντως, ενδέχεται να περιορίσουν την προσέλευση κατά τις μεσημβρινές ώρες. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μεγαλύτερη κινητικότητα θα καταγραφεί το πρωί και αργά το απόγευμα.

Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει ότι σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η προγενέστερη τιμή του προϊόντος. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε κατά τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης.

Η μείωση μπορεί να παρουσιάζεται:

Ως ποσοστό έκπτωσης.

Ως συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Με αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής.

Με διαγραφή της παλαιάς τιμής και παράθεση της νέας.

Απεργία στο εμπόριο για τα ανοικτά καταστήματα

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου.

Η ΟΙΥΕ εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και διεκδικεί, μεταξύ άλλων, τη νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Η κινητοποίηση ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ