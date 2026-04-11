Ανοιχτά καταστήματα σήμερα Μεγάλο Σάββατο: Τι ώρα κλείνουν

Ανοιχτά είναι και σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, τα καταστήματα.

Ο κόσμος μπορεί να κάνει τις τελευταίες αγορές του πριν το Πάσχα

Το εορταστικό ωράριο ξεκίνησε την Πέμπτη 2 Απριλίου και από την Τρίτη 14 Απριλίου, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε:

Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00

ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά ανέφερε, σε ανακοίνωσή του:

Μ. Σάββατο 11/4: 9.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.

Τη Δευτέρα 13 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, «προσκαλεί τους καταναλωτές να επιλέξουν για τις πασχαλινές αγορές τους τα καταστήματα του Πειραιά, να βιώσουν την ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης μας, να ανακαλύψουν τις μοναδικές τιμές και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει η πειραϊκή αγορά και να απολαύσουν την ποικιλία, την προσωπική εξυπηρέτηση, την άνεση των αγορών τους και τη ζεστή φιλοξενία μέσα σε ένα γιορτινό αισιόδοξο κλίμα».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης τόνισε πως: