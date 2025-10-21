Aνασφάλιστα οχήματα: Ποια είναι τα πρόστιμα και πότε διπλασιάζονται

Ειδοποιήσεις με τα πρόστιμα αναμένεται να λάβουν όσοι έχουν ανασφάλιστα οχήματα.

Οι ειδοποιήσεις αυτές έρχονται μετά την πρώτη φάση των διασταυρώσεων σε περίπου 200.000 οχήματα.

Για τους ελέγχους έχει δημιουργηθεί ειδικό «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων».

Το σύστημα συλλέγει σε μία ενιαία βάση, όλα τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στα μητρώα της ΑΑΔΕ, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτων, και της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος.

Η ταυτοποίηση των οχημάτων γίνεται με βάση τον αριθμό πλαισίου, τον αριθμό κυκλοφορίας, τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία ιδιοκτησίας.

Ο έλεγχος θα εντοπίζει:

Ανασφάλιστα οχήματα: Παράβαση θεωρείται η μη ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου εντός του τελευταίου εξαμήνου μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, ενώ το όχημα ήταν σε κίνηση.

Παράβαση θεωρείται η μη ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου εντός του τελευταίου εξαμήνου μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, ενώ το όχημα ήταν σε κίνηση. Απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας: Εντοπίζεται η μη εξόφληση των αναλογούντων τελών για οποιοδήποτε από τα τελευταία πέντε έτη πλέον του έτους διασταύρωσης.

Εντοπίζεται η μη εξόφληση των αναλογούντων τελών για οποιοδήποτε από τα τελευταία πέντε έτη πλέον του έτους διασταύρωσης. Έλλειψη ΚΤΕΟ: Ελέγχεται η μη ύπαρξη έγκυρου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στα συστήματα του Υπουργείου Υποδομών, με αποτέλεσμα «Επιτυχής», «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», ή «Σοβαρές ελλείψεις» εντός της προβλεπόμενης περιόδου.

Ελέγχεται η μη ύπαρξη έγκυρου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στα συστήματα του Υπουργείου Υποδομών, με αποτέλεσμα «Επιτυχής», «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», ή «Σοβαρές ελλείψεις» εντός της προβλεπόμενης περιόδου. Εικονική Ακινησία: Εντοπίζονται οχήματα δηλωμένα σε ακινησία, αλλά που κυκλοφορούν, καθώς και οχήματα σε κατάσταση κλοπής, φύλαξης πλαισίου, ή μη ολοκληρωμένης μεταβίβασης.

Aνασφάλιστα οχήματα: Ποια είναι τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται, σύμφωνα με τη νέα απόφαση, είναι:

1) Για ανασφάλιστα οχήματα:

1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης

500 ευρώ για επιβατηγά και άλλα οχήματα

250 ευρώ για δίκυκλα

2) Για τέλη κυκλοφορίας: καταλογίζονται τα οφειλόμενα τέλη στο σύνολό τους ανά έτος, μαζί με τα κλιμακωτά πρόστιμα (προσαύξηση 25% ή 50% ή 100%) για όσους τα πληρώνουν εκπρόθεσμα.

3) Για έλλειψη ΚΤΕΟ: πρόστιμο 400 ευρώ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 90 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όλα τα ανωτέρω πρόστιμα επιβαρύνονται και με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Aνασφάλιστα οχήματα: Πότε διπλασιάζονται τα πρόστιμα

Μετά την επιβολή προστίμου, διενεργείται υποχρεωτικός επανέλεγχος εντός τριών μηνών. Αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αφαιρούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

Σε περίπτωση υποτροπής- δηλαδή εκ νέου παράβασης εντός τριετίας για το ίδιο όχημα- επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο (δηλαδή 500-2.000 ευρώ για ανασφάλιστα ή και πολύ περισσότερα ανάλογα με τα τέλη κυκλοφορίας κάθε τύπου οχήματος) ενώ αφαιρούνται άμεσα τα στοιχεία κυκλοφορίας τα οποία θα επιστρέφονται μόνο με προσκόμιση συμβολαίου ασφάλισης, δελτίου ΚΤΕΟ, βεβαίωσης μη οφειλής τελών και απόδειξης καταβολής του προστίμου.