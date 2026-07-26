Ανακοινώθηκε επιπλέον μείωση στο diesel κίνησης για τον Αύγουστο - Πόσο φτάνει

Επιπλέον μείωση στο diesel κίνησης για τον Αύγουστο ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής (26/7) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του diesel που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια.

Επιπλέον μείωση στο diesel κίνησης: Στα 15 λεπτά η συνολική έκπτωση

«Αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά» εξήγησε.

Πρόκειται για μια παρέμβαση ύψους 30 εκ. ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

«Ξέρουμε όμως ότι η καθημερινότητα αυτή απειλείται συχνά από εξωγενείς αναταράξεις. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δυστυχώς γίνονται ολοένα και πιο ανησυχητικές μετά τη νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων και την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και, τελικά, στο κόστος ζωής. Η χώρα μας δεν μπορεί να επηρεάσει όσα συμβαίνουν εκτός των συνόρων της. Προσπαθούμε όμως να περιορίσουμε όσο γίνεται τις συνέπειές τους για τους πολίτες. Ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του diesel που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια. Επιπλέον, αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκ. ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι, στο μέτρο των δυνατοτήτων της οικονομίας μας, στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία απέναντι σε κάθε εξωτερική δοκιμασία, χωρίς υπερφίαλες υποσχέσεις, αλλά με πράξεις» έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.