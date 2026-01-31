Ανακαινίζω - Νοικιάζω: Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ και ποιοι επιπλέον 5.000 ευρώ

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για το ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω».

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» περιλαμβάνει επιδότηση έως 36.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί για να μπορέσουν να ανακαινίσουν τα ακίνητά τους, με την κάλυψη του κόστους να φτάνει το 90%.

Προϋπόθεση είναι οι ωφελούμενοι να έχουν κατοικίες μέχρι 120 τ.μ. Η επιδότηση θα αγγίζει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και περιλαμβάνει αλλαγή κουφωμάτων και ενεργειακή αναβάθμιση.

Εξίσου σημαντικό είναι και το νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω - Νοικιάζω» που αφορά αποκλειστικά τη μακροχρόνια μίσθωση με διάρκεια 10 έτη.

Σημειώνεται πως νέα και ενισχυμένα στεγαστικά προγράμματα, φορολογικά κίνητρα και περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση είναι στη «φαρέτρα» της κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η οξυμένη στεγαστική κρίση.

Το στεγαστικό πλήττει κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις τουριστικές περιοχές καθώς το έλλειμμα κατοικιών είναι πολύ μεγάλο με την πίεση για αναζήτηση στέγης να είναι μεγαλύτερη σε πόλεις όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στις παρεμβάσεις που υλοποιεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με έμφαση στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αναφέρθηκε- πριν από μερικές ημέρες- η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Ανακαινίζω - Νοικιάζω: Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησης της κ. Μιχαηλίδου, αποτέλεσε το νέο ενισχυμένο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», το οποίο η υπουργός χαρακτήρισε «πρόγραμμα-σημαία». Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα διευρύνεται και προβλέπει ενίσχυση έως 36.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και επιδότηση έως 90%, προκειμένου να βγουν κλειστά σπίτια στην αγορά.

Η επιδότηση φτάνει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για σπίτια έως 120 τ.μ. και αφορά ήπια ενεργειακή αναβάθμιση και, κυρίως, παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και άλλα.

Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι στόχος είναι να ανοίξουν κλειστά ακίνητα και να αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα, σημειώνοντας ότι «είναι το τρίτο πολύ μεγάλο πρόγραμμα- μετά το Σπίτι μου 1 και το Σπίτι μου 2- και είμαι αισιόδοξη ότι θα πετύχει, καθώς αναμένεται να ωφεληθούν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας».