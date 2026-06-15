Ανακαινίζω - Νοικιάζω 2026: Ξεκινά σήμερα η διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας

Ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, η πλατφόρμα για την πρώτη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω».

Συγκεκριμένα σήμερα ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να ελέγξουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις - μέσω του gov.gr - για να λάβουν επιδότηση που φτάνει έως και τις 36.000 ευρώ - 300€/τμ για εργασίες ανακαίνισης.

Οι τελικές αιτήσεις αναμένονται να ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβρη.

Ανακαινίζω - Νοικιάζω 2026: Ποιες κατοικίες αφορά

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τμ, που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 έτη, με σταθερό ενοίκιο για τα τρία πρώτα χρόνια.

Σε δεύτερη φάση, θα γίνουν αιτήσεις και για τα ακίνητα που προορίζονται για ιδιοκατοίκηση.

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Η βασική ενίσχυση θα είναι 300€/τμ με ανώτατο ποσό επιδότησης τις 36.000€, ενώ θα ισχύουν και εισοδηματικά κριτήρια.

Το 20% των εργασιών θα πρέπει να αφορά ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως κουφώματα και ηλιακό θερμοσίφωνα και το υπόλοιπο 80% θα αφορά εργασίες γενικής ανακαίνισης (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου).