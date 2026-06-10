Ανακαινίζω - Νοικιάζω 2026: Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Την ερχόμενη Δευτέρα (15/6) ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως εξήγησε η υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, πρόκειται για την πρώτη φάση του προγράμματος, η οποία αφορά κλειστά ακίνητα τα οποία προορίζονται για μακροχρόνια μίσθωση.

Σε δεύτερη φάση, θα γίνουν νέες αιτήσεις που αφορούν ακίνητα τα οποία ιδιοκατοικούνται. Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, η δεύτερη φάση προβλέπεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

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Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 έτη, με σταθερό ενοίκιο για τα τρία πρώτα χρόνια.

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Η βασική ενίσχυση θα είναι 300€/τμ με ανώτατο ποσό επιδότησης τις 36.000€, ενώ θα ισχύουν και εισοδηματικά κριτήρια.

Το 20% των εργασιών θα πρέπει να αφορά ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως κουφώματα και ηλιακό θερμοσίφωνα και το υπόλοιπο 80% θα αφορά εργασίες γενικής ανακαίνισης (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου).