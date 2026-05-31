Ανακαινίζω 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και τι καλύπτει το πρόγραμμα

Εντός του Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026».

Το νέο «Ανακαινίζω» απευθύνεται σε περισσότερους δικαιούχους θα καλύπτει σε μεγάλο βαθμό εργασίες γενικής ανακαίνισης σε αντίθεση με άλλες παρόμοιες δράσεις, που εστίαζαν περισσότερο στην ενεργειακή αναβάθμιση. Στόχος είναι η επαναφορά χιλιάδων κατοικιών στην αγορά, είτε για ενοικίαση είτε για πώληση, ενισχύοντας έτσι την προσφορά σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει Σεπτέμβριο.

Ανακαινίζω 2026: Τι καλύπτει η επιδότηση

Το «Ανακαινίζω 2026» αφορά εργασίες και καλύπτει το 80% για ανακαίνιση και το 20% για ενεργειακή αναβάθμιση.

Η κρατική κάλυψη θα μπορεί να φτάνει έως και το 90%-95% του συνολικού κόστους των εργασιών και θα χρηματοδοτείται έως και 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Επομένως το ανώτατο όριο είναι 300 ευρώ ανά κατοικία και το πρόγραμμα θα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα.

Το ύψος της χρηματοδότησης θα προσαυξάνεται ανά 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Ανακαινίζω 2026: Το πρόγραμμα σε δύο φάσεις

Η υλοποίηση του προγράμματος «Ανακαινίζω» θα γίνει σε δύο στάδια. Η πρώτη φάση αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο και θα αφορά τον έλεγχο και την επιλογή των ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η δεύτερη φάση τοποθετείται χρονικά τον Σεπτέμβριο και θα περιλαμβάνει την υποβολή των οριστικών αιτήσεων από τους ιδιοκτήτες.

Προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί στα κλειστά και ανεκμετάλλευτα ακίνητα, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα εξεταστούν ακίνητα που ήδη κατοικούνται.

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1, ΑΠΕ-ΜΠΕ